Alianza busca formalizar minería y rehabilitar áreas degradadas

04 de noviembre 2017 , 11:12 a.m.

04 de noviembre 2017 , 11:12 a.m.

Con una inversión de 3,6 millones de dólares, se firmó en Antioquia el Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Minas y la organización Chemonics Internacional, para el programa Oro Legal.

Dicho acuerdo, tiene el objetivo de apoyar los procesos de formalización minera donde sea factible hacerlo y rehabilitar áreas degradadas por la minería ilegal.



Además del Memorando, también se firmó el Acta de Acuerdo de Mediación para la Cesión de Áreas en el Bajo Cauca con la empresa Mineros S.A.

En recuperación de territorios degradados por la minería, lo que se ha recuperado es muy poco en comparación con lo que se ha destruido FACEBOOK

TWITTER

Algunas de las acciones que se realizarán con este pacto son: Capacitar a 2.450 mineros en técnicas de minería responsable, formalizar 110 operaciones de minería artesanal, apoyar la producción de 4 toneladas de oro legal, rehabilitar 2.500 hectáreas de tierras degradadas, eliminar 30 toneladas de mercurio del proceso de producción, reducir la contaminación por mercurio en el aire en un 30 por ciento y mejorar la calidad del agua potable en las áreas mineras cubiertas.



El tema del mercurio es uno de los que más afecta al departamento según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Según él, cerca de 100 toneladas de este elemento se producen en el departamento anualmente.



“El problema de la minería no es fácil, especialmente en un país donde se ha permitido todo tipo de excesos en este tema. Mi interés no es terminar un paro y que el problema siga. Tenemos que lograr un equilibrio entre los intereses de los empresarios, de la comunidad y del medio ambiente”, expresó el mandatario.



Agregó el Gobernador, que en Antioquia no se ha avanzado significativamente en recuperación de territorios degradados por la minería. “Salvo algunos ejemplos, en cantidad, lo que hemos recuperado es muy poco con relación en lo que hemos destruido”, puntualizó Pérez.



Medellín