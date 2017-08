En Medellín dictan cátedra sobre las artes eróticas

16 de agosto 2017 , 10:23 a.m.

16 de agosto 2017 , 10:23 a.m.

Es un evento ‘porno’. Por-no tener en la ciudad un espacio que hable y enseñe de sexualidad de manera abierta. Por-no aceptar los tabúes en torno al erotismo y al sexo. Por-no tener una sociedad tolerante antes las diferentes sexualidades.



Por eso, se repite en la ciudad el Festival Internacional de Artes Eróticas, que en esta ocasión contará con 10 días de una variada programación educativa, cultural y erótica en torno a la sexualidad.



El evento comenzó el sábado 12 de agosto e irá hasta el sábado 19.

“El año pasado duró un mes pero tenía menos programación. Redujimos los días pero ampliamos el número de eventos pasando de 20 a 25, al igual que los invitados extranjeros, pues gracias a un convenio con el Museo de Arte Erótico Americano, vienen cerca de 10 artistas”, contó Daniel Tapias, vocero del festival.



Con el mismo protagonismo que tendrá lo erótico, el aspecto educativo se erige como uno de los pilares de este festival, tratando por ejemplo diferentes ramas de sexualidad, como la sagrada, la BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo) y la convencional.

La forma como se está educando en sexualidad está mandada a recoger FACEBOOK

TWITTER

El Aefest 2017 cuenta con personajes como el artista Julio César González ‘Matador’ quien en la Alianza Francesa presenta desde el 3 al 19 de agosto el conversatorio ‘Haciendo el Humor’ con Matador.



Asimismo, la periodista y actriz porno Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank dictará este miércoles la conferencia ‘El porno como educador sexual’.



Otro de los puntos calientes lo pondrá la española Amarna Miller, directora y actriz porno que subirá los humos con su conferencia ‘Pornografía ética’ el sábado 19 de agosto.



Con esta parrilla, esperan seducir una vez más al público paisa y duplicar la cifra de asistentes del año pasado, que estuvo en promedio de 2.000 personas.

Se esperan entre 3.000 y 4.000 asistentes a la Feria Internacional de Artes Eróticas. Foto: Cortesía Aefest

Estos espacios, son cada vez más acogidos en la ciudad, explicó Tapias, pues aún hay muchos tabúes en la educación. “Hay tabú desde que la instituciones educativas comienzan a negar el placer. Y teniendo en cuenta que el 90 por ciento de las relaciones sexuales se dan por placer ya hay un problema. Lastimosamente no se han aceptado muchas condiciones sexuales”, explicó el experto.



Sin embargo, aclaró que la situación no es para generar disputas con el modelo educativo, sino por el contrario, comenzar a crear cosas en conjunto. “Eso ha demostrado Aefest al vincular instituciones culturales y educativas así como personajes académicos”, agregó.Este es un evento para cualquier persona, pues busca que la gente tenga acceso a información que no se puede encontrar en otras partes, eso muestra el progreso en aspectos de sexualidad, porque ahora se puede hablar del cuerpo tranquilamente en algunos sectores.

Agregó Tapias que en lo referente a educación, “la falla es en la forma como se está educando, pues está mandada a recoger porque son mensajes unilaterales sin posibilidad de retroalimentación. Es un discurso básico y preparado, pero es algo que no solo se ve en Colombia sino en gran parte del mundo”



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com