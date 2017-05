Se inicia proceso para el festival Altavoz 2017

Bandas musicales de Medellín o del Área Metropolitana podrán tocar en la catorceava edición de Altavoz 2017. Para ello, la convocatoria de inscripciones estará abierta hasta el 26 de mayo próximo.



Según Felipe Grajales, director de Altavoz, este festival sirve para proyectar la carrera de los grupos, crear espacios de convivencia y promover el arte.



Además, con el proyecto Altavoz Lab forman a las agrupaciones participantes a través de charlas y conferencias en las que se enseña sobre el proceso de circulación en la industria musical, la puesta en escena y la participación en festivales.

Es el caso de Radiocaliente, banda que fusiona géneros colombianos y latinos con el hip hop y la electrónica. Hilder Brando y Wey Ramírez, sus integrantes, después de participar en la pasada versión de Altavoz fueron invitados a tocar este mes en Brasil.



“Gracias a la gestión de la Secretaría de Cultura, Radiocaliente viajará a Brasil. Muchas bandas que han pasado por el festival lograron proyectar su carrera”, contó Grajales, quien agregó que las inscripciones se hacen a la par con la segunda fase de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura.



Por otra parte, en esta edición de Altavoz podrán participar agrupaciones de géneros musicales como ska, reggae, metal, punk, core, rock, rap, electrónica y alternativa.

No obstante, hay un espacio para más géneros como también lo hay para las bandas nacionales e internacionales que deseen hacer parte del cartel del festival.



El director de Altavoz explicó que la participación de las bandas internacionales se da de dos formas. La primera depende de la decisión de un comité curatorial y la segunda por intercambios con festivales de otros países. Bandas de México y de Chile se presentarán en el Altavoz 2017.



Después de que finalice el festival paisa, seleccionarán los grupos locales que deleitarán con sus canciones a mexicanos y chilenos.

Paso a paso

Primero las bandas deben inscribirse a través de la página web: www.convocatoriasculturamedellin.com y luego entregar un CD o una memoria USB con al menos tres canciones propias, además, los formularios diligenciados que encuentran en la plataforma virtual.



Después de que se cierre la convocatoria se harán las audiciones entre junio y julio. La mesa de jurado que estará compuesta por un periodista, un músico y un productor musical, evaluarán las agrupaciones inscritas y escogerán a 70.

La convocatoria para Altavoz Fest estará abierta hasta las 3:00 p. m. del viernes 26 de mayo.

“Los jurados evaluarán así porque es importante que los artistas sepan cuáles son sus debilidades para mejorar y sus fortalezas para mantener”, indicó el dirigente de Altavoz.



Las 70 bandas elegidas se presentarán en agosto en Ciudad Altavoz, el festival de bandas locales más grande de la capital antioqueña.



Durante cuatro días de espectáculos serán de nuevo evaluados por otra mesa de jurado. En esta etapa ya no se cuenta con un productor musical, sino con uno de los espectáculos.



La terna de jurados seleccionará a 28 agrupaciones que harán parte de Altavoz Fest 2017 en noviembre, donde compartirán escenario con bandas locales, nacionales e internacionales invitadas.



Para este año, esperan superar las 259 propuestas que se recibieron en el 2016, una de las cifras más altas desde la creación.



En cuanto a asistencia, Grajales manifestó que más allá de cifras, lo que esperan son procesos. “El público de Medellín se está interesando por bandas nuevas, por nuevos sonidos y por conocer las novedades en el mundo de la música”, agregó.

En la pasada edición, 75.000 personas disfrutaron de los espectáculos y participaron un total de 57 bandas y artistas, incluyendo los 28 grupos que hicieron parte del proceso de selección que inició en abril con la convocatoria pública.



El cartel del 2016 estuvo encabezado por artistas como Deicide, Sworn Enemy, Ky-Mani Marley, Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine, Onyx, New York Ska-Jazz Ensemble y Donkristobal, un repertorio que aunque variado se inclinó al rock y a sus subgéneros.

El festival será simultáneo. La Plaza Gardel, el Parque Biblioteca Manuel Mejia Vallejo y el Aeropaque Juan Pablo II serán las sedes de los conciertos.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

hanant@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN