Fenómeno de La Niña tendrá débil y corta intensidad en Antioquia

El departamento de Antioquia no tendrá importantes afectaciones por las variaciones climáticas del Fenómeno de La Niña, así lo confirmaron el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) y el último informe del Ideam.



Aunque no existen mayores riesgos para la región, el Dapard hizo un llamado a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd), para que atiendan cualquier evento que pueda ser provocado por esta temporada.

Con respecto a las lluvias, el Ideam confirmó que en los meses de enero, febrero y marzo habrá precipitaciones ligeramente por encima de lo normal en las regiones de Urabá, Norte, Suroeste y Oriente, donde existirán riesgos de deslizamientos e inundaciones.



En las otras regiones las lluvias estarán cerca de los promedios históricos.



El río Cauca presenta alerta desde Venecia a Caucasia, debido a las constantes precipitaciones. Sin embargo, el Ideam no ha detectado alerta de incendio en ningún punto del departamento.



Ante las posibles eventualidades de ese tipo, la directora del Dapard, Juliana Lucía Palacio Bermúdez, aseguró que los organismos de esa dependencia disponen de los recursos humanos y de los equipos necesarios para atender las contingencias que puedan ocurrir en Antioquia relacionadas con lluvias o incendios.



“Si las administraciones municipales y los Cmgrd, están preparados para atender las emergencias Antioquia tendrá comunidades protegidas y libres de eventualidades que puedan afectar sus vidas y bienes”, dijo la funcionaria.



Bermúdez dio además ciertas recomendaciones, entre las que se encuentran actualizar los planes comunitarios para la gestión del riesgo, realizar mantenimiento preventivo y campañas de limpieza para que no haya afectaciones en los abastecimientos de agua y revisar sistemas de alcantarillado para prevenir inundaciones.



Por su parte, Mery Fernández, meteoróloga del Ideam, afirmó que las lluvias frecuentes están más relacionadas a sistemas atmosféricos a nivel suramericano y no al Fenómeno de La Niña.





MEDELLÍN