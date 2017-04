Por lluvias, 35 familias indígenas desplazadas en Chocó

Al menos 35 familias de la Comunidad Indígena Vivícora, pertenecientes al Resguardo Tahamí del municipio de Bagadó (Chocó), se encuentran desplazadas en el corregimiento de Guarato, del municipio de Tadó (Chocó) desde este martes. Esto debido a la creciente del río Andágueda, que arrasó con sus cultivos y destruyó varias casas.



El número de personas desplazadas sigue en aumento y de acuerdo con la Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dovida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (Orewa), se estima que pronto llegarán al punto de concentración el total de las 78 familias pertenecientes a esta comunidad indígena.

Según comentó Óscar Sintúa Arce, docente de la Institución Educativa Indígena de Vivícora, por el momento hay 450 personas desplazadas en Guarato, de las cuales 240 son niños.



"Vamos para tres días con esto, no hay atención en estos momentos, la gente está amaneciendo en la calle, al borde de la carretera, no tenemos carpas tampoco, no tenemos comida, algunos están llevados del hambre, están tomando agua", dijo el docente.



Orewa informó que este desplazamiento se dio debido a la creciente del río Andágueda y una avalancha que se presentó en el amanecer del jueves 20 de abril, lo que causó la pérdida total de las 72 parcelas productivas y dañó varias casas.



"Hubo unas avalanchas, una quebrada se salió, hubo derrumbes, nosotros siempre hemos vivido de cultivos de yuca, maíz y plátanos, y esto arrasó con absolutamente todos los cultivos que teníamos entonces no tenemos nada para coger", relató Sintúa.



Según el docente, al día siguiente de la avalancha se comunicaron con la administración municipal "para que nos colaborara, esta es la hora en que no ha colaborado entonces la gente decidió salir porque no podían morir ahí esperando que vengan a ayudarnos". Además, la comunidad reportó que varias personas están enfermas y este jueves ocurrieron dos accidentes que dejan heridos a un hombre y dos niños.



Al respecto, el coronel Jhon Milton Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Chocó, dijo que el censo preliminar de la subestación de Guarato, es de 329 personas.



"Dicen ellos que se les presentaron unos deslizamientos allá en la comunidad y llegan allí pidiendo ayudas humanitarias. Ya llegaron unos funcionarios de la administración municipal, hablaron con ellos y les indicaron que vuelvan a su comunidad y allá les van a hacer llegar las ayudas", comentó Arévalo.



Por su parte, el alcalde de Tadó, Arimendy Agustín García, dijo que la información que tienen es que en esta comunidad indígena de Bagadó se cayeron varias casas debido al invierno "y pues el punto más cercano que ellos tienen de salir a una vía es a través del municipio de Tadó. Entonces han llegado y se nos han posicionado en el corregimiento de Guarato y están requiriendo ayuda humanitaria".



En el momento García está en Bogotá pero dijo que mañana llegará a Guarato a verificar la situación y "mirar desde mi municipio qué puedo hacer y convocar a la alcaldesa de Bagadó a ver qué podemos hacer por esas comunidades".



El mandatario informó que le preocupa la posibilidad de que toda la comunidad se desplace hasta allí.



"Si es toda una comunidad es mucha gente para tenerla en un corregimiento donde no tengo donde alojarlos, me preocupa y hay que llegar al sitio a mirar las condiciones en las que los dejó la avalancha, afortunadamente no se nos reportan víctimas mortales", concluyó el alcalde de Tadó.



