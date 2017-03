Personas desalojadas de La Iguaná ya están en albergue temporal

Luego de que 24 familias se alojaran en la tarde de este martes en el coliseo de la Universidad Nacional sede Medellín, como forma de negarse a salir de sus hogares sin soluciones de vivienda concretas, se logró un acuerdo con la Alcaldía y a eso de las 2 de la mañana llegaron a un albergue temporal, ubicado en el barrio Prado Centro, en el que pudieron dormir.



Así lo aseguró la Alcaldía en un comunicado emitido este miércoles. Desde las 6:00 de la mañana del martes empezó el desalojo de las familias, que residen hace varios años en el sector Los Ranchitos, en el barrio La Iguaná. La causa es que se encuentran en una zona de alto riesgo.

Entre las 9:30 de la noche y la 1:30 de la mañana, una comisión de la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, y las personas desalojadas estuvieron dialogando, en busca de alternativas de vivienda.

Estudiantes de la Universidad Nacional ayudaron a las familias a ingresar al coliseo donde pasaron varias horas. Foto: Archivo particular Los habitantes no querían dejar sus hogares, pues no contaban con soluciones concretas de vivienda. Foto: Esneyder Gutiérrez Los habitantes de La Iguaná que fueron desalojados suman 24 familias, entre las que hay 10 en el registro de víctimas. Foto: Esneyder Gutiérrez Varias familias accedieron al desalojo, que se empezó a eso de las 7:30 de la mañana. Foto: Esneyder Gutiérrez Una de las razones de las manifestaciones pacíficas, según las familias, es que no cuentan con una solución de vivienda. Foto: Esneyder Gutiérrez Las familias se manifestaron pacíficamente contra el desalojo. Foto: Esneyder Gutiérrez Las familias están ubicadas al lado de la quebrada La Iguaná. Foto: Esneyder Gutiérrez

Después de la reunión y de que las familias aceptaran dirigirse al albergue, se llegó a varios acuerdos:

Por tres meses las familias tendrán un subsidio para arriendo por un valor de 359.000 pesos. Este miércoles se estudiará una oferta de vivienda para ayudarles a encontrar las casas para arrendar.

Cada familia recibirá un paquete alimentario durante los tres meses del subsidio de arriendo.

Se garantizará acceso a la educación para los niños que están en edad escolar.

Se brindará atención a las mujeres embarazadas y atención a los niños más pequeños, con el Programa Buen Comienzo.

Cancelaron clases en la Universidad Nacional

Asimismo, debido al ingreso de las familias al coliseo de la universidad, con ayuda de algunos estudiantes, este miércoles se cancelaron las actividades académicas y administrativas, informó la Vicerrectoría en un comunicado.

Actividades en #UNmedellín suspendidas para garantizar derechos de familias desalojadas de la Iguaná. Pide intervención de @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/OEDKEuGWKq — UN Sede Medellín (@UNmedellin) 29 de marzo de 2017

Durante la tarde, varios estudiantes pidieron ayudas entre los ciudadanos, como cepillos de dientes, papel higiénico, toallas higiénicas, crema dental, jabón, desodorantes, cobijas, colchonetas, ropa abrigada, alimentos no perecederos, juegos didácticos y cuentos infantiles.



La Alcaldía, por su lado, indicó que se analizarán las características de cada familia para buscar las mejores ayudas definitivas que se les puedan ofrecer.



De acuerdo con datos de la Alcaldía, de las 24 familias que fueron desalojadas, hay 10 que están en el Registro Único de Víctimas.



Esta no es la primera vez que intentan desalojar a esta comunidad. Xiomara, una de las habitantes relató que la última amenaza de desalojo estaba para el 15 de julio del 2016, pero que pudieron frenarlo. Esta vez no fue así.



"Esto es perjudicial para nosotros y los niños porque no tenemos dónde meterlos. Se están llevando a la gente, no sé qué será lo que les están ofreciendo, pero no creo que sean las garantías de salir de una parte de estas y que sea algo mejor para nosotros porque igual somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada", concluyó.





MEDELLÍN