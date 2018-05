Familias afectadas por cable Picacho y tranvía critican reasentamiento

Juntos, el tranvía de Ayacucho y el metrocable Picacho suman una inversión de un billón de pesos. Monto que no solo incluye la construcción de los sistemas de transporte masivo, sino que debería garantizar que las comunidades impactadas –sea reasentamiento o afectaciones– tengan derecho a vivienda digna.

Dos años después de la inauguración del tranvía, los habitantes de San Luis siguen esperando el pago de compensaciones por los daños ocasionados por la obra. Y en el caso de Cable Picacho, que ya comenzó trabajos, las familias a reasentar aún no saben a dónde los van a llevar.



El desolador panorama de estas dos comunidades se discutió en recinto del concejo de Medellín, donde la cabildante Luz María Múnera, denunció presuntas intimidaciones para que los afectados firmen los acuerdos y no hablen al respecto.



“Le están negando a la comunidad el derecho que tiene de firmar la aprobación o no aprobación de la oferta de compra que le hace el Municipio, así como de llevarse el documento y discutirlo con su abogado, su familia o su comunidad”, contó Múnera.

No nos oponemos al progreso ni al desarrollo de la ciudad, pero que esto no sea a costa del bienestar de los hogares. Paguen lo justo FACEBOOK

Según la corporada, a 60 familias a las que se les hizo avalúo y oferta de compra, a 35 ya les han pagado el 85 por ciento del valor comercial.



“Si ya está el avalúo de las 60 ¿por qué solo le pagan a 35? ¿Dónde está el presupuesto para esto? Porque no nos han dicho cuánto es el total”, indicó la concejal.



Otra de las quejas es el lote donde presuntamente reubicarían –in situ– a las familias afectadas por las obras de Cable Picacho. Según Múnera, no se ha desafectado el lote donde se presume construirán las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y que está como espacio público.



Allí, hay 280 predios afectados en los que hay más de 600 viviendas.

Julio Tangarife - habitante de La Paralela El representante de La Paralela, resumió la problemática del barrio en cuatro puntos. El audio embebido no es soportado

Benhur Molina - Habitante 12 de Octubre En otro de los barrios impactados por las obras de cable Picacho hay quejas por la falta de claridad en los predios donde serán reasentados El audio embebido no es soportado

San Luis

Según la concejal, “ese barrio lleva 1 año y cuatro meses con 25.000 millones de cartera en el Isvimed para las ofertas de compra en un barrio que dañó el tranvía y a la fecha no hay una sola oferta de compra y las casas no se han empezado a arreglar. ¿San Luis para cuándo?”

Juan Carlos Ríos - afectado tranvía Otro habitante afectado por las obras del tranvía de Ayacucho cuenta su drama El audio embebido no es soportado

Por su parte, el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) informó que se pronunciará para dar claridad a los señalamientos.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - En twitter @AlejoMercado10