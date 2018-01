'Colombia sabe quiénes son los asesinos del Space': familia Cantor

La condena por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, único residente fallecido tras el colapso del edificio Space de Medellín, en octubre de 2013, es solo una cara de la tragedia que dejó en total 12 personas muertas. (Las familias de 11 víctimas no quisieron irse a procesos legales y recibieron indemnizaciones).



El representante legal de la constructora CDO Pablo Villegas Mesa, la directora del proyecto, María Cecilia Posada Grisales, y el diseñador estructural del edificio, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, fueron condenados a poco más de cuatro años de prisión domiciliada.

Para Ángela, hermana de Juan Esteban Cantor, la condena no es la más ejemplar, pero es el resultado de cuatro años de lucha familiar para tener justicia.



“El escarnio social fue total, con la ayuda de los medios, nos ayudaron a demostrar que sí se pueden exponer este tipo de situaciones y que uno no tiene por qué dejarse pisotear de nadie por más poderosos que sean. Les demostró (la condena) que no importan lo que hagan para aplazar, la perseverancia siempre vence, y finalmente una jaula de oro es una jaula. Entonces que disfruten su jaula de oro cuatro años. Y si es excarcelable de todas maneras el escarnio queda y Colombia sabe quiénes son los asesinos de Space”, expresó Ángela, mientras que su padre, Carlos, se mostró satisfecho con la decisión, aunque admitió que esperaba una condena mayor en contra de los tres acusados.

La familia Cantor celebró la decisión tomada después de años de audiencias. Foto: Juan Diego Ortiz

Carlos Cantor, padre de la víctima, aseguró: “Quedamos muy contentos porque esto ya forma un precedente para que no vuelvan a pasar cosas de este tipo (...) sinceramente nos ha dado muy duro estos cuatro años y medio pero al fin vemos que se hizo justicia”.



“Para nosotros fue una pérdida muy grande. Juan Esteban es una persona irreemplazable y por eso no nos interesó ningún acuerdo económico”, añadió.



La sentencia cobija a Pablo Villegas Mesa, representante legal de la constructora CDO, con 51 meses de prisión; María Cecilia Posada Grisales, directora del proyecto, con 49 meses; y Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, diseñador estructural del edificio, con 50 meses.

Al lote Space se lo traga la maleza

El predio donde antes se levantaba el Space está en el limbo por un enredo jurídico entre la sociedad Lérida CDO (firma que construyó el proyecto y fue liquidada), los afectados que ya negociaron y los propietarios que no lo hicieron.



Actualmente 72 por ciento del terreno pertenece a la sociedad y el restante 28 por ciento se divide entre 18 copropietarios que conciliaron (se les pagó 40 por ciento de la indemnización y esperan la venta del lote para que les cancelen el resto) y 30 que decidieron no negociar.



El lote está avaluado en 10.800 millones de pesos, pero por la actual situación jurídica del terreno, a la sociedad solo le corresponderían 7.900 millones de pesos, con los que tendría que pagar indemnizaciones e indexaciones ordenadas dentro de un proceso sancionatorio, así como los montos que le adeudan a los que negociaron parcialmente y a los que no conciliaron.

Tras cuatro años de la tragedia, así luce hoy el lote donde fue construido el edifico Space, en Medellín. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

Ángela Cantor ha expresado que avala la propuesta de construir un parque urbano en el predio del otrora edificio Space. “Me parece que eso debería hacerse, ese lugar tiene una historia tremendamente arraigada. Ese punto es inolvidable. Sería muy complejo erigir otra estructura ahí”, opinó Cantor, y añadió que el parque no solo sería un homenaje a las 12 personas fallecidas durante la caída de la torre seis, sino que “sería un recordatorio para aquellos que hacen este tipo de maniobras para ganar más dinero y pasar por encima de la gente”.



El futuro del lugar es incierto. Tras el colapso de la torre seis, la propuesta de líderes cívicos fue que la Alcaldía comprara el terreno y construyera un parque en homenaje a las víctimas y como símbolo de los errores que ocasionaron el colapso.



