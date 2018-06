Falta más apoyo a población en situación de discapacidad de Medellín

En la capital antioqueña, con corte al 31 de diciembre del año pasado, se tenían registradas 63.840 personas en situación de discapacidad, según cifras entregadas por el grupo de investigación Seguridad Vial de Antioquia (Sevida) de la Universidad de Antioquia.



La realidad de estas personas en la ciudad, fue el tema de debate del pasado lunes en sesión plenaria del concejo de Medellín, en la que los corporados expresaron su preocupación por la falta de inversión para esta población.

La concejal Nataly Vélez, argumentó que el año pasado la Administración solo invirtió 3.827 millones de recursos ordinarios. Situación que se agrava pues según ella, la disminución del presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social y Familia para este año hace que esta se quede corta "para atender las múltiples necesidades derivadas de esta problemática, debido a que frente a 2017 se presentó una reducción del 12 por ciento".



No solo eso, indicó, también, que en total "170 de 408 sedes educativas cuentan con personal de apoyo, lo cual es insuficiente para brindarles acceso permanente a educación, tomando en cuenta que 10.129 niños de 14.874 están en condición de discapacidad mental, intelectual y psicosocial".

Los incidentes viales superan, incluso, causas como el conflicto armado, hechos de violencia y consumo de sustancias sicoactivas en causas de discapacidad

Edwin Alberto Salazar, vocero de Sevida, explicó que del censo entregado, 19.599 (31 por ciento) personas están en situación de discapacidad prevenible, es decir, que adquirieron dicha condición por situaciones "total y absolutamente prevenibles".



"Encontramos que el tipo de causa accidental que más causa incapacidad son los incidentes viales con 3.092 casos superando, incluso, causas como el conflicto armado, hechos de violencia y consumo de sustancias sicoactivas", explicó Salazar.



Agregó, que el 95 por ciento de dicha población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, siendo Manrique la comuna con mayor número, con un total de 7.014 casos. Le siguen comunas como Popular, San Javier y Robledo. Todas, comunas construidas en las laderas de la ciudad sin la infraestructura necesaria que estas personas puedan movilizarse libre y autónomamente.

Por su parte, la concejal Luz María Múnera, opinó que la ciudad "no asegura los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, debido a que la actual Política Pública no ha sido llevada la práctica".



De igual forma, Múnera solicitó a la Administración Municipal un informe detallado del funcionamiento de las aulas de apoyo y el número de personas en condición de discapacidad que han accedido a empleo.



Por último, el corporado Jesús Aníbal Echeverri que es necesario la construcción de escenarios que estén diseñados para facilitar el acceso y la movilidad de este grupo de personas, pues según indicó, el 90 por ciento de las instituciones educativas de la ciudad físicamente no cumplen con las condiciones de accesibilidad, lo cual retrasa su desarrollo.

GRAVE:

4,8% de las personas con discapacidad física en Medellín se encuentran en esa condición por causa de incidentes de tránsito (3.000 personas).



La mayoría de ellas son personas de escasos recursos.



Necesitamos hacer de la SEGURIDAD VIAL un propósito de toda la ciudad. pic.twitter.com/ACeKSij9bm — Daniel Carvalho (@davalho) 25 de junio de 2018

En representación de la alcaldía, el secretario de Inclusión Social, Luis Bernardo Vélez, aseguró que en Medellín se está desarrollando la Política Pública de Discapacidad, en la que, según él, se han logrado importantes avances.



Entre los que resaltó Vélez, están las estrategias para capacitar a los cuidadores, el fortalecimiento de personal de apoyo en colegios y actividades para acercar los servicios de salud.



Sin embargo, reconoció que hacen falta recursos para responder a la demanda de programas sociales, lo cual también se logra con la ayuda de diferentes actores sociales.



