Fallo a favor de Túnel Verde no cambia ruta del Metroplús en Envigado

El fallo del Consejo de Estado a favor del colectivo Túnel Verde que se conoció el pasado miércoles no modifica la ruta del Tramo 2B de Metroplús en Envigado, tampoco cambia el trazado del proyecto, clave en la conexión del sistema de buses entre Medellín y el sur metropolitano.



La razón radica en que desde que Envigado ingresó al Área Metropolitana del valle de Aburrá, el 10 de julio de 2016, la decisión del futuro del proyecto de movilidad quedó en manos de esa autoridad ambiental.

Antes de eso, Corantioquia era la autoridad ambiental y aprobó talar 172 árboles para construir el proyecto de movilidad sobre la avenida El Poblado. Ese permiso generó polémica, protestas y una demanda del colectivo, para proteger el corredor conocido como el túnel verde, a través de una acción popular que se resolvió con el fallo, tras más de cuatro años de lío jurídico.



Alexánder Restrepo, abogado de la Alcaldía de Envigado, quien llevó el caso, explicó que cuando el Municipio ingresó al Área, eso implicaba la solicitud de un nuevo permiso de aprovechamiento forestal por lo que determinaron desistir de la apelación ante el Consejo de Estado y acatar el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En lo que coincidió el gerente de Metroplús S.A, César Hernández Correa, al asegurar que el fallo dice muy claro que las instancias pertinentes serán las que efectúen el procedimiento y que en ningún momento suspende el proyecto ni prohíbe construir los 900 metros que traza el Metroplús en Envigado.



“El Municipio viene desarrollando un procedimiento con la nueva autoridad ambiental, solicitud que ha venido surtiendo efecto, van dos audiencias y se han requerido informes técnicos. Será el Área Metropolitana la que dirá cuál va ser el futuro de ese tramo, no cambiará el trazado, ni buscaremos otra alternativa porque no la hay”, afirmó el gerente.

El abogado agregó que la intervención del colectivo Túnel Verde fue oportuna porque recogieron las recomendaciones del Tribunal Administrativo de Antioquia y la decisión del Consejo de Estado no cambió el escenario. “Ingresar al Área Metropolitana nos dio la posibilidad de agotar el trámite cumpliendo con el fallo en primera instancia y subsanar casi que anticipadamente las consideraciones de l Consejo de Estado”, aseguró el jurista.



Restrepo explicó que el tribunal ordenaba tres cosas esenciales: disminuir la tala de árboles a menos de 100, rediseño paisajístico y arquitectónico de las estaciones del Metroplús y un trazado de vías más amigables con ciclorrutas y pasos peatonales.



El abogado añadió que tras la primera instancia, en 2014, cambió la forma de hacer trámites ambientales, el diseño del Metroplús y la comunidad resolvió sus inquietudes.

La acción popular

En julio de 2013, tras marchas y plantones, el colectivo Túnel Verde decidió interponer una acción popular en contra de Corantioquia y Metroplús ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en ese momento, ordenó la suspensión de la obra.



La empresa Metroplús apeló y desde junio de 2014 el expediente estaba en el Consejo de Estado.



Alejandro Jiménez, abogado del colectivo Túnel Verde, contó que el tramo por donde pasará el Metroplús tiene árboles a cada lado de la cera, que en la mitad conforman una cúpula, un túnel verde, muy valioso para el valle de Aburrá, pero que cuando presentaron el proyecto, que incluía talar 172 árboles y trasladar otros 28, muchas personas se opusieron.



"En ese proceso no hubo participación de la comunidad, pese a que es un corredor que la gente quiere, cuando los vecinos se dieron cuenta de la tala, empezaron a hacer marchas y protestas, trataron de hablar con la Alcaldía de Envigado y con Metroplús, pero nadie los escuchó, entonces acudieron a la vía jurídica", contó.



En la demanda, el colectivo ambiental sustentó que se trata de un patrimonio natural, histórico y cultural que hace parte de la identidad de los habitantes del Valle de Aburrá; y que los árboles prestan los servicios de regulación microclimática, control de la radiación solar y es una barrera sonora y visual contra el viento y la contaminación.



Asimismo, argumentaron que protege los suelos frente a la lluvia, inciden en la gestión del riesgo dada la permeabilidad, y es hábitat de multiplicidad de especies, ofrecen oxígeno y reducción de agentes contaminantes de la atmósfera. Además sustentaron que la vegetación influye psicológicamente y de manera positiva en el estado anímico de las personas.



El Tribunal y el Consejo de Estado declararon que Corantioquia y Metroplús vulneraron los derechos colectivos, el goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como el goce del espacio público.



