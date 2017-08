Falleció joven tras choque de lanchas en la represa de Guatapé

Tras 72 horas de haberse accidentado en una lancha en la represa de Guatapé, Antioquia, falleció un joven de 16 años llamado Santiago García, debido a la gravedad de las heridas que sufrió tras chocar con otra embarcación el sábado en la noche.

El joven fue dictaminado con muerte cerebral por el personal de la clínica San Juan de Dios de Rionegro, y tras no mostrar mejoría, la familia tomó la decisión de "desconectarlo".



Según informó Hernán Darío Urrea, alcalde de Guatapé, el accidente se presentó sobre las 7:30 p.m. cerca a una hostería, una hora prohibida, ya que está restringido navegar después de las 6:00 p.m. en la represa.

El incidente se presentó sobre las 7:30 de la noche, hora prohibida para la navegación Foto: Cortesía Asenred



En el accidente, otras dos personas resultados involucradas pero sus heridas no fueron de mayor gravedad, indicaron las autoridades del municipio.



Según testigos, las lanchas accidentadas, que eran de particulares, no traían iluminación a la hora del siniestro. Asimismo, el joven que perdió la vida no contaba con licencia para manejar ese tipo de embarcaciones en el embalse.



Medellin