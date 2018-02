Fallece mujer en Medellín tras procedimiento estético

Una mujer de 37 años se convirtió en la primera víctima por procedimientos estéticos este año. Según el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien ya ha denunciado varios casos en la ciudad, en la madrugada de este viernes esta mujer ingresó con complicaciones a la unidad Hospitalaria Nuevo Occidente de Metrosalud.



En la noche del día anterior, entre la mujer fue intervenida quirúrgicamente en una clínica en El Poblado para realizarle lipoescultura y prótesis mamaria. Según testimonios de la madre, su hija fue trasladada para recuperación al apartamento de una amiga “y al cuidado de una auxiliar de enfermería llevada de la clínica donde se realizó procedimiento”.

“La paciente llegó a la Unidad Hospitalaria las 5:40 a. m traída en una ambulancia en compañía de la auxiliar de enfermería y el cirujano plástico que la operó. Pero no pudieron reanimarla”, contó el corporado.



El hecho fue corroborado por Hernan Aguilar, director de la Unidad Hospitalaria de Metrosalud Nuevo Occiddente, quien aseguró que la joven llegó a la entidad sin signos vitales.



"Teniendo en cuenta la hora que la madre dijo que fue el procedimiento y la hora en que la trajeron, no se podía hacer nada. Pero hay que aclarar que tras la intervención no se debió haber llevado a una residencia sino que debió estar bajo vigilancia médica", expresó.



Para el concejal Guerra, ese tipo de cirugías normalmente no se hacen a esa hora de la tarde por lo que no se realizó de manera regular. Además, indicó que la ambulancia en la que trasladaron a la paciente llegó en silencio, sin el ruido de la sirena.



El año pasado, cuatro mujeres fallecieron por realizarse procedimientos estéticos en la ciudad.

De igual forma, en lo que va corrido del año, la secretaría de Salud de Medellín ha visitado 46 establecimientos públicos de los cuales 16 fueron cerrados, además, en cuatro de ellos, se decomisaron productos que no cumplían con la normatividad.



Durante 2017, según la entidad, fueron cerrados 132 establecimientos que no cumplían con la normatividad al momento de la visita. Además, hubo un aumento del 32 por ciento en las actividades de control, pasando de 187 en 2016 a 366.

