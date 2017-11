Sacerdote expulsó a joven de su iglesia por vestir como mujer

En un vídeo, Luis Fernando Palacio, de la comunidad LGBTI, denuncia discriminación por parte del sacerdote de Anzá, un municipio ubicado en el occidente de Antioquia.



En la grabación, el joven muestra la iglesia de fondo y dice: “A las 7:05 de la noche me encontraba acá, en la misa. Tengo que confesar que soy católico y cuando estaba en la oración del Evangelio, me despertó el sacerdote de Anzá (Antioquia), Rodrigo Arcaes y me dijo, 'te salís, te salís. Te advertí que si te vestías de mujer y entrabas acá a la iglesia, te sacaba' ”.

El hecho se registró el pasado domingo en la misa habitual de las 7:00 p.m., delante de unas 60 personas.



Palacio asegura que eso lo impresionó y entristeció mucho porque es su pueblo, es su iglesia y agrega que una vez más queda demostrado que las personas que deben dar ejemplo atacan a la comunidad LGBT.

Para él es ilógico que el sacerdote interrumpiera la eucaristía para sacarlo de la iglesia, delante de todos los asistentes, y dice que se trata de homofobia.



"Quiero que este vídeo lo vean las personas que han sufrido esto y me den un consejo porque quiero salir adelante y me orienten con leyes, algo que pueda hacer porque prácticamente me siento vacío, impotente, sin nada qué hacer".



Y añade: "Me siento sorprendido que un sacerdote me haga esto, si Dios me hizo, él por qué tiene que ridiculizarme en medio de toda la gente que estaba en la iglesia”, advierte en la grabación.

Catalina Parra, una de las asistentes a esa misa, narra que el religioso terminó de leer el Evangelio y lo interrumpió, pero todo el mundo estaba concentrado en la oración, y cuando menos pensaron se fue hacia Palacio, quien se encontraba en la parte de atrás, y le habló en tono muy despectivo.



“Entre otras cosas, le dijo: 'muchas veces te advertí que no vinieras disfrazado de mujer', y lo expulsó. Al muchacho se le encharcaron los ojos y salió de inmediato”, describe.



Asimismo, asegura que vestía de forma muy común, llevaba una camisa y unos mochos que le llegaban a la rodilla. “Él toda la vida va a la misa, tenía la costumbre de ir, pero dejó de ir porque empezó a tener encontrones con el sacerdote y cuando decidió regresar lo echó”, agrega.



El padre Rodrigo de Jesús Argáez dice que el hecho no es sí era mujer u hombre, sino que el joven no estaba vestido de forma adecuada para ingresar a un templo sagrado.



“Mientras se leía la primera y segunda lectura, fui hasta donde él y en forma prudente y con cordura, le dije solo a él, que me hiciera el favor y se retirara del templo para que las personas pusieran atención a la misa. No fue lo correcto, pedirle que se retirara, pero eso no significa que la iglesia esté cerrada para la comunidad LGBT”, reitera.

Hoy le pide perdón a Dios, al joven, a la comunidad LGBT y a los habitantes de Anzá. “reconozco mi error, pero no soy homofóbico, le pedí que se saliera de la iglesia porque la comunidad se empezó a dispersar y a reírse, lo que dejó la eucaristía en un segundo lugar”, explica.



