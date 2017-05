De la guerra surge la esperanza y la inocencia

09 de mayo 2017 , 11:08 a.m.

09 de mayo 2017 , 11:08 a.m.

Jesús Abad Colorado, en su labor como reportero gráfico, recorrió durante 25 años varias zonas del país que fueron escenario del conflicto armado. Lo hizo con dos cámaras al hombro; con la primera, capturaba para el medio en el que trabajaba y con la segunda, retrataba el dolor de la guerra para su archivo personal.



Un total de 60 de esos innumerables fotogramas hacen parte de ‘En la piel del otro’, exposición fotográfica en la Galería de la Oficina que tiene como temática sentir lo que los otros sienten, rescatar lo bueno de lo malo y llamar la atención de los colombianos.

Según Abad, en las tomas se reflejan situaciones difíciles por culpa de acciones como el desplazamiento forzado. Ejemplo de ello, es la huida de niños que terminaron aferrados a gallinas o a marranos.



Sin embargo, entre escenas de guerra el fotoperiodista encontró esperanza e inocencia. La resiliencia, como el acto de superación ante duros momentos, protagoniza la exposición, que también es un homenaje a Alberto Sierra, curador de arte fallecido el pasado mes de marzo.



Julián Posada, curador de ‘En la piel del otro’, contó que la muestra busca reflejar situaciones que el fotógrafo encontró en medio del conflicto como un actor inmerso e independiente.



“Jesús tuvo la posibilidad de llegar a esas zonas como un sujeto que interactuaba con los habitantes. El relacionarse con ellos hizo que lo acogieran, lo que le permitió ver el conflicto con ojos ajenos a la polarización del país”, añadió Posada.



Retratos, paisajes y sentimientos se contemplan en la colección de fotos, pues Abad, como ciudadano, no ha dejado de ver en Colombia un país pluriétnico, cultural y emotivo.Vea en esta galería algunas de las imágenes del fotógrafo que fueron publicadas en el periódico EL TIEMPO.

Yolombó (Antioquia), 1999. Un grupo de hombres sube por entre la niebla los últimos cadáveres encontrados después de una masacre paramilitar en la que fueron asesinadas 23 personas. Foto: Cortesía: Jesús Abad Colorado. Yolombó (Antioquia), 1999. Las dos hijas de uno de los asesinados en la masacre, lloran desconsoladas en el momento en que descubren el cadáver de su padre. Foto: Cortesía: Jesús Abad Colorado. Machuca (Antioquia), 1998. Incapaz de soportar el dolor hacia el entierro de 33 de los 74 muertos que dejó un atentado del Eln, este hombre, cuya esposa iba en uno de los ataúdes, se sentó a llorar. Foto: Cortesía: Jesús Abad Colorado. Apartadó (Antioquia), 1995. El soldado Miguel Augusto Valencia asiste, con la cara desencajada por los sollozos, al paso de tres ataúdes, en uno de los cuales va su hermana Sandra, de 13 años. Foto: Cortesía: Jesús Abad Colorado. Bojayá (Chocó), 2002. Ubertina Martínez, herida en un combate después de la masacre, murió camino al hospital. “¿Qué le voy a decir a mis hijos, si yo la traía viva?”, sollozaba su esposo. Foto: Cortesía: Jesús Abad Colorado. San José de Apartadó (Antioquia), 2005. Jesús Abad Colorado acompañó a la comunidad de paz en la búsqueda de los cadáveres de las masacres del pasado 21 de febrero. Foto: Cortesía: Jesús Abad Colorado

“Si bien he sido el fotógrafo que más ha documentado la guerra, nunca he dejado de ver la esperanza en el país. Me enamora el paisaje y la belleza de la gente”, resaltó el expositor, quien agregó que el gusto por la fotografía de guerra se relaciona a una serie de historias familiares.



Por su parte, el curador de la muestra relató que en algún momento Jesús Abad Colorado se dio cuenta de que se podía escribir con la imagen y por eso llegó a este tipo de fotos.



En la Galería de la Oficina, que creó y dirigió Sierra, el trabajo de Abad está distribuido por grupos como rostros, éxodo y resistencia. En estos prima el blanco y negro aunque también hay capturas a color.



La exposición fotográfica surgió gracias a Alberto Sierra, quien para celebrar los 45 años de su galería quería realizar una exhibición con las tomas de Jesús Abad Colorado. Sierra, antes de fallecer, logró conversar con el fotoperiodista para llevar a cabo la muestra.



“Alcanzamos a preseleccionar algunas imágenes que estuvieran atravesadas por la inocencia, por la ternura, por el amor y que de alguna manera le hablaran a uno de este país maravilloso”, dijo Abad.



Sierra designó a Julián Posada como curador de ‘En la piel del otro’, que estará disponible hasta el 8 de junio próximo.

