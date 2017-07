La moda y la cultura, unidas en exposición del Museo de Jericó

Prácticamente desde siempre el vestuario y la cultura parecen estar unidos. “A partir del vestuario y la misma historia, el hombre ha buscado de una u otra forma representarse, mostrar su personalidad, estados de ánimo, vivencias (...) todo se implica en la forma en que se viste cada uno”, dijo Carlos Jaramillo, docente de Vestuario de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, quien agregó que el vestuario, más allá de resolver necesidades físicas como proteger al cuerpo o mantenerlo cálido, nació como una respuesta a un deseo de diferenciarse de los demás.



“Desde allí, el hombre empieza a configurar su propia ornamenta para negar de alguna u otra manera la uniformidad de la cual nacemos, que es el mismo cuerpo desnudo”, comentó Jaramillo.

Sin embargo, hoy en día la uniformidad regresa al vestuario. “Se da sobretodo en grandes urbes porque tenemos referentes comunes, pero aún si tenemos la misma pieza la vestiremos de formas distintas porque cada uno percibe las cosas desde condiciones distintas, las piezas tienen un significado distinto en cada persona”, comentó Ana Lucía Jaramillo, directora de Fashion Group International (FGI) Colombia, uno de los organizadores de la exposición ‘Indumentaria, expresión cultural’ que estará en el Museo de Arte y Antropología de Jericó (Maja), en el suroeste de Antioquia, hasta el próximo 30 de julio.

Por otro lado, grandes marcas producen las mismas prendas para muchos países, pero, aún así, queda espacio para la diferencia, dice Jaramillo, quien comenta que, por ejemplo, el grupo Inditex saca el 70 por ciento de sus colecciones iguales para todas sus tiendas al rededor del mundo, pero queda un 30 por ciento que es acondicionado dependiendo del entorno de cada lugar, el clima, la cultura o códigos sociales que requieren ajustes para cada una de las regiones.

Piezas con significado

La inspiración de 'Potosí' fue el libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor Eduardo Galeano. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Los vestuarios expuestos en ‘Indumentaria, expresión cultural’ fueron seleccionados especialmente, pues todos tienen una historia.



‘Potosí’ una de las piezas que presenta el diseñador Miguel Mesa en el Maja, está inspirado en los primeros capítulos del libro Las venas abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano.



“En el libro se habla de la minería como una riqueza maldita, que la riqueza está en el oro y los metales sin preguntarnos por lo que de verdad no tiene precio, la vida. Eso me pareció muy chévere porque en Jericó hay una discusión sobre la minería, de no cambiar el agua por el oro”, contó el diseñador paisa de 22 años de edad, quien trabaja con fibras y tejidos y también materiales reciclados.



Por su parte, las piezas que se exponen del taller Pajón y Cartagena, de Andrés Pajón y Miguel Cartagena, tienen influencias culturales del Amazonas. Jaramillo comentó también que a partir de una visita que los diseñadores hicieron a los indígenas Embera desarrollaron una técnica para trabajar piezas en macramé y chaquiras.



En el caso de Ana María Restrepo, quien se formó en Inglaterra, sus piezas están siempre inspiradas en la fauna y flora y adquirió una técnica particular para mostrarlas, contó la directora del FGI Colombia.



Por otro lado, la exposición fotográfica de Camilo Echeverry, arquitecto de formación, no solo muestra vestuario como cultura sino que lo une con miradas y rasgos de los espacios, ambientes y geografía, explicó Jaramillo.

Moda más allá de las pasarelas

El Museo de Arte y Antropología de Jericó (Maja) acoge la exposición 'Indumentaria, expresión cultural' hasta el 30 de julio. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El hecho de que esta exposición esté en un museo de arte y antropología no solo la acerca a una comunidad que quizá no esté muy relacionada con la moda y el vestuario, sino que le da a la indumentaria una dimensión más allá de la que tiene en las pasarelas.



Superar la dimensión de solo apreciar es lo que se busca lograr con cada cosa que entra al museo de Jericó, contó Beatriz López, directora de la Asociación de Amigos del Maja.



“Es ver el museo con otros ojos, hacer que el arte sea parte de la vida cotidiana, que uno como persona haga parte del museo y sea el protagonista de las obras. Eso es lo enamorador”, expresó.

Cultura son relaciones de todo tipo, relación es la forma como te vistes, las conexiones que se tienen con los ancestros, eso desemboca en una forma de vestir que también es parte de la cultura FACEBOOK

Esto lo entendió Mesa y de hecho fue la razón por la que accedió hacer parte de esta exposición sobre vestuario en el Maja.



“Yo escogí estar en Jericó porque no es un museo tradicional, no es una manera estática de concebir el arte como pasa en algunos en los que la gente va una vez en la vida y nunca vuelven”, dijo Mesa, quien agregó que “es interesante que los museos se abran a exponer ropa porque la gente la aprecia desde una posición casi de arte porque aquí la pueden apreciar por más tiempo, detenerse a detallarla, a diferencia de las pasarelas que son efímeras”.



En ese sentido se expresó López, quien dijo que “cultura son relaciones de todo tipo, relación es la forma como te vistes, las conexiones que se tienen con los ancestros, eso desemboca en una forma de vestir que también es parte de la cultura”.



“Este tipo de eventos son los llamados a darle al vestuario un sentido más allá de solo algo económico, eso depende de los contenidos que generemos, de los invitados para generar esos contenidos”, concluyó Jaramillo.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Enviada Especial de EL TIEMPO

En Twitter: @M_I_O_F



JERICÓ (ANTIOQUIA)