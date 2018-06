Recompensa por datos sobre responsables de lanzar granada en Medellín

29 de junio 2018 , 10:59 a.m.

29 de junio 2018 , 10:59 a.m.

Lo que al principio fue un reporte al 123 de una explosión por una fuga de gas en una vivienda de Belén Buenavista, en Medellín, terminó siendo un caso de un atentado con una granada a una barbería de este sector. El hecho se presentó este jueves 28 de junio en la noche.

Según Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, las alarmas se prendieron debido a que algunas personas indicaron que el hecho no se trató de una simple fuga de gas. Tras la llegada de la Policía y personal antiexplosivos, se determinó que dos sujetos en una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo contra la barbería.

Sin embargo, la granada no cayó dentro del establecimiento, sino en el medidor de gas. Asimismo, indicó Tobón, no hubo lesionados de gravedad, aunque una niña de 13 años fue herida levemente por esquirlas de vidrios.



"Ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información que permita capturar a los responsables del hecho", añadió el funcionario, quien aclaró que no se tiene certeza de cuál estructura delincuenciales está detrás de los hechos.

Entre tanto, Diego Moreno, subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indicó que tras recibir la llamada de la comunidad fueron enviadas al sitio dos máquinas de bomberos con 10 tripulantes.



Allí confirmaron que había efectivamente una fuga en una en un regulador externo, la cual fue interceptada. También se empezaron las labores de taponamiento y se hizo una evacuación perimetral para evitar daños en las personas.



El caso del regulador fue remitido a EPM para que equipos técnicos resolvieran la situación en su totalidad.



MEDELLÍN