'Lo que pasa en montaña de Hidroituango no es buen síntoma': experto

Los últimos movimientos de la montaña de Hidroituango, detectados por equipos de última tecnología, tienen en vilo al equipo técnico que se encuentra en la zona, pues no saben a ciencia cierta cuándo podría presentarse un derrumbe ni la magnitud que tendría. La situación obligó a evacuar 1.500 trabajadores de la presa y el vertedero y elevó la alerta roja a Valdivia, Cáceres y Tarazá.

La situación fue analizada por Oswaldo Ordóñez, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, quien indicó que aunque el desprendimiento de material en la parte alta de la montaña, que se presentó el pasado sábado 26 de mayo, no era un problema mayor al principio, hoy no es un buen síntoma para el proyecto.



El experto en geología, dinámicas fluviales, suelos y riesgos argumentó que el derrumbe de la montaña ese día solo representó incomodidades para el desarrollo de las obras y obstrucción del tránsito vehicular en el túnel vial, pero que los movimientos actuales están acompañados de grietas no solo en la parte alta de la montaña, lo que no le parece tan grave, sino también en el concreto que reviste los túneles, especialmente el vial.

"Son síntomas que no son nada buenos para la integridad de los túneles, casa de máquinas y el estribo derecho de la presa. Ese conjunto de cosas pequeñas en principio no son para nada buenas, esperemos que no llegue a darse el panorama de colapso de casa de máquinas o túneles, que es una posibilidad", dijo el ingeniero.

La montaña como un todo no va a colapsar, es muy difícil que pase porque es mucha masa FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, explicó que existe la posibilidad de que fallen pedazos de roca en esa zona, que la casa de máquinas este dañándose o que el agua a presión en los túneles esté afectando el macizo rocoso. En este último escenario, el agua podría filtrase por la montaña, lo que no es bueno porque la presa va a estar bien, pero la casa de máquinas va a tener daños irreparables.



Justamente, indicó, la situación es ocasionada por el agua que está contenida en casa de máquinas, lo cual genera presión en el macizo rocoso y puede causar inestabilidad en el mismo.

Las obras en la presa y el vertedero están suspendidas por alerta ante movimientos de montaña. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

"La montaña como un todo no va a colapsar, es muy difícil que pase porque es mucha masa, pero las grietas van a permitir que por ellas empiece a circular agua y eso daría la pérdida de control total", expresó Ordóñez.



En el caso de que el agua empiece a salir por varias partes de forma descontrolada, se va a bajar el nivel del embalse, esto causaría una creciente del río de hasta 10.000 metros cúbicos, por lo cual es necesario que las personas aguas abajo estén evacuadas. Sin embargo, cuando el agua vuelva a subir ya saldría de forma controlada, pero destruiría la estructura interna de la obra.



"El panorama horrible era el colapso de la presa, que era lodo, rocas y agua, en este caso será en su mayoría agua, que llevará crecientes considerables superiores a las del sábado 12 de mayo", agregó.



Finalmente, el ingeniero manifestó que los expertos deben tener claro si el proyecto si podrá salvarse, si la respuesta es no, lo mejor es tomar la triste decisión de colapsarlo de forma controlada.



MEDELLÍN