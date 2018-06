Expedición botánica recorre el río Cauca en territorio antioqueño

Unas 100 personas, entre biólogos, expertos en ornitología, anfibios, flora y fauna se lanzaron a las orillas del Cauca, el pasado viernes, para, en seis lanchas, navegar por ese río de cañones pronunciados y aguas indómitas.



Con ello comenzó la ‘Expedición botánica y ambiental por el río Cauca’, una estrategia liderada por la gobernación de Antioquia.

El punto de partida fue el municipio de Santa Fe de Antioquia (Occidente del departamento). Allí se embarcaron las 100 personas y comenzaron a navegar un río calmo, que ha bajado el nivel de sus aguas con el inicio de la temporada seca.



La idea de esta expedición fue del gobernador Luis Pérez, quien consideró que, teniendo en cuenta el impacto ambiental del proyecto Hidroituango que se construye sobre el río Cauca, es importante saber cómo están los ecosistemas del cañón.



“Queremos dejarle a Antioquia una historia completa, un análisis profundo de lo que son las riquezas ambientales de ese río Cauca”, expresó el gobernador.



El mandatario también opinó que los ríos deben ser respetados como seres vivos. Y, para eso, según su opinión, deben cambiarse las legislaciones.

Uno de los objetivos de la expedición es conocer y clasificar las distintas especies de flora y fauna que hay a lo largo del río Cauca. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“No nos podemos quedar con legislaciones vetustas. Hace unos meses, la Corte Constitucional sacó una sentencia en la que le da derechos al río Atrato. Eso parece exótico, pero este país, y el mundo, va camino a que no solo tenemos derechos los seres humanos”, manifestó el mandatario seccional.



La expedición propuesta constó, en la primera fase, de tres días. Comenzó con ese recorrido del viernes por el río hasta llegar, ese mismo día, a Angelina, jurisdicción del municipio de Liborina, donde EPM adelanta un plan piloto para la restauración del bosque tropical seco, el ecosistema predominante en el cañón del Cauca.



El segundo y tercer día, los expertos se dirigieron al Valle de Toledo (Norte de Antioquia) y recorrieron toda la zona cercana al embalse de Hidroituango para determinar cómo se encuentran la zona y la fauna en ese sector de influencia del proyecto.

Los mejores expertos

David Echeverri, biólogo de Cornare y que estuvo apoyando la expedición durante el primer día, reconoció que tres días es poco para lo que se pretende. Pero aclaró que, debido al alto nivel del grupo de expertos, esta falta de tiempo se puede compensar.



“Es una expedición corta, pero la gente que forma parte de ella está muy capacitada; acá están los mejores de la academia, gente de la de Antioquia, de la Nacional. Que todos ellos estén es muy positivo y eso permite que, a pesar de que sea corta, se puedan sacar muy buenos resultados”, opinó el biólogo.

La idea es recorrer el río por todo el territorio antioqueño. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En la inauguración de la expedición también estuvo Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, quien señaló que esa empresa lleva 10 años investigando las condiciones ambientales en las zonas de influencia del proyecto.



“Hemos rescatado 36.000 individuos, la mayoría de ellos reptiles. El 99 por ciento de esos animales ha sido reintegrado a su hábitat natural. Solo un número muy pequeño de ellos ha fallecido”, dijo Londoño al referirse a la crisis que vive el proyecto hidroeléctrico desde mayo pasado, cuando el túnel de desviación derecho se destaponó y generó una creciente aguas abajo, lo que causó inundaciones y daños en la comunidad de Puerto Valdivia.



El cañón del Cauca presenta un ecosistema de bosque tropical seco, que es escaso en el país. Por eso se insiste tanto en que debe ser cuidado. Pero, por la ocupación del territorio, la presencia de la ganadería y las fincas de recreo, este se ha perdido de manera considerable y, como dice el biólogo Echeverri, “solo quedan unos espacio libres, pero prácticamente todo está intervenido”.

Álvaro Cogollo, investigador senior del Jardín Botánico de Medellín, y quien formó parte de esta primera etapa, comentó que la expedición es completa, pues se conformó por un grupo interdisciplinario.



“Queremos hacer una lista de chequeo. Si se encuentra algo raro, habrá que recolectarlo. Pero, básicamente, se han hecho unos estudios previos y vamos a ir con lista en mano a ver qué nos encontramos”, anotó Cogollo.



El investigador explicó que cada grupo tiene su forma de trabajo. Los ornitólogos, por ejemplo, debieron levantarse a avistar aves a partir de las cinco de la mañana. Otro de los objetivos, comentó, es evidenciar cuáles especies están en peligro y, tal vez, pueda descubrirse una nueva.

Norberto López, coordinador del herbario del Jardín Botánico de Medellín, contó que una de las motivaciones es encontrar especies que no estén reportadas en los informes previos hechos por EPM.



López, además, criticó que en Colombia es muy poco lo que se ha investigado en cuanto a flora: “Desconocemos nuestra flora, siendo uno de los países más biodiversos del planeta. Hay zonas que no se han podido explorar, municipios en los que solo se conocen 20 o 30 especies en su jurisdicción, eso es irrisorio porque esa cantidad se puede encontrar en dos metros cuadrados”.



Luego de esta primera fase, que terminó ayer, vendrá otra que todavía no tiene fecha. Luego de esta se redactará un informe en el que se expondrá cómo están los ecosistemas cercanos al Cauca en el departamento.



La idea es preservar ese río al que el poeta León de Greiff dedicó unos versos que aún lo describen, a pesar de su deterioro: “Oh Cauca de fragoso peregrinar por chorreras y rocales/ atormentado, indómito, bravío/ y de perezas infinitesimales/ en los remansos de absintias aguas quietas/ y de lento girar en espirales/ y de cauce limoso/ oh Cauca, oh Cauca río”.





