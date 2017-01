Excurador del Space aseguró que no se retirará de concurso de Curador

Carlos Alberto Ruiz, el curador que en su momento otorgó las licencias de construcción del colapsado edificio Space donde fallecieron 12 personas en el 2013, rechazó las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, quien le pidió que se retirara del concurso público de méritos que Ruiz ganó para volver a ser curador.

En una carta de cuatro páginas, Ruiz hace énfasis en que fue absuelto por un juez de la República por los cargos de prevaricato por acción y que en el juicio se demostró que sus actuaciones siempre estuvieron enmarcadas a las normas establecidas en el desempeño de un curador urbano.

No solo eso, también recalcó que obtuvo el puntaje más alto en el concurso público de méritos para curador urbano desarrollado por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), por lo aduce que sus capacidades profesionales no tienen por qué ser puestas en tela de juicio.

Por lo anterior, finalizó la carta indicando que no se retirará del concurso: “Seguiré vinculado al proceso y estaré atento a que se cumplan todos los pasos y procedimientos que determina la ley en el desarrollo del mismo”, expresó Ruiz.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez se sostuvo en su posición de solicitarle desistir del proceso, del cual aclaró, es un concurso externo a la Alcaldía.

“A mí me parece que presentarse a ese concurso no tiene presentación, vuelvo y le pido públicamente que desista y renuncie él mismo”, contó Gutiérrez.

“Tristemente, yo como alcalde no tengo herramientas legales para decirle que no puede ser curador urbano (…); si no lo hace, me toca nombrarlo. Pero reitero: generaría inestabilidad en su labor de curador y es una ofensa para las víctimas de Space”.

Precisamente, en su carta enviada al Alcalde, Ruiz aclaró que con su postulación, en ningún momento pretendió ofender a las víctimas de Space, pues él mismo se considera una.

“Tanto mi familia y yo, como los demás propietarios y residentes del conjunto residencial, somos víctimas de dicha tragedia, por lo que considero que sus comentarios carecen de veracidad”, expresó Ruiz.

MEDELLÍN