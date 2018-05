Evacuaron algunos empleados de Hidroituango por movimientos en montaña

Al final de la tarde de este lunes 28 de mayo, geólogos de Hidroituango detectaron nuevos movimientos en la montaña, por lo cual, evacuaron a varios empleados que trabajaban en la zona, como medida de prevención, si bien, todavía no se ha presentado ningún desprendimiento de tierra, informó EPM.

Una de las labores más importantes es el monitoreo a la montaña, para tener claridad de su comportamiento. Vale recordar que el pasado sábado 26 de mayo se presentó un derrumbe en el túnel vial, en la parte superior del proyecto, en la cota 600 o 650.



Los expertos en el lugar indicaron que la caída del material no ha afectado el proyecto, aunque se mantienen medidas de prevención, como prohibir el paso de vehículos por ahí, por ello, las personas que deben movilizarse desde y hacia Ituango lo hacen en botes y lanchas operadas por la empresa.



John Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Negocios de EPM, aclaró que este derrumbe no es similar a los dos que se presentaron en días anteriores. El túnel no está taponado, pero presenta unas grietas. En este momento se está reforzando para determinar si en próximos días es posible reactivar allí el flujo vehicular.

Entre tanto, todavía no es seguro cuándo se tomará la decisión de cerrar de nuevo casa de máquinas en Hidroituango para que el agua no siga evacuando por allí. Así lo informó este lunes y añadió que antes de tomar esa determinación se debe haber llegado a la cota 415 de la presa y tapado el túnel 2.



Además, dijo el vicepresidente, se deben analizar qué tan conveniente es cerrar el

lugar, de acuerdo a la respuesta que dé la montaña, en las mediciones constantes que se hacen con distintas herramientas de monitoreo.



Sin embargo, Maya también explicó que por casa de máquinas, se siguen evacuando entre 1.100 y 1.200 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que el agua que ingresa varía de acuerdo a las lluvias, en este momento está en 1.700 metros cúbicos por segundo. Asimismo, el embalse está subiendo 80 centímetros por hora.



MEDELLÍN