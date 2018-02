Estudiantes que hirieron a compañera en Medellín fueron internadas

Tras entregarse el jueves voluntariamente ante las autoridades, las jóvenes que agredieron a dos estudiantes de la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo serán procesadas por tentativa de homicidio y se encuentran en el Centro Especializado para Adolescentes (Cespa).



El hecho, cuyo video circuló en redes sociales, conmocionó a la ciudad por el alcance de la agresión. A una de las niñas le cortaron el cabello con un arma blanca, mientras que a otra compañera que trató de defenderla la apuñalaron en la axila y tuvo que recibir 12 puntos internos y 17 externos. Ambas están fuera de peligro.

El caso es el primero de agresión escolar que se presenta en 2018, solo unos días después del inicio de clases. Sin embargo, es atípico que ocurran hechos de esta magnitud en los colegios de Medellín, aseguró Alejandra Arroyave, coordinadora del programa ‘Escuela Entorno Protector’, liderado por la alcaldía.



La funcionaria explicó que en 2017 se atendieron 682 casos de acoso escolar, 72 de ciberacoso y 1.233 de agresiones, pero ninguna tan grave que pusiera en riesgo la vida de algún estudiante.



Las cifras son consolidadas por el programa, pero podría haber casos que aún no han sido identificados, aclaró Arroyave. Entre tanto, el alcalde Federico Gutiérrez expresó que el episodio no debe asumirse como bullying ni como una broma, sino como una conducta delictiva, en la que también estarán involucrados aquellos que se dedicaron a incitar y a burlarse.



El alcalde también invitó a la reflexión a las familias y a la sociedad en general para que hechos como estos no vuelvan a suceder con los jóvenes.

Por su lado, para el sicólogo sicoanalista Héctor Gallo, profesor de la Universidad de Antioquia, es muy común que se espere a que situaciones así ocurran para reflexionar y pensar. “Con seguridad eso se veía venir desde hace mucho rato y nadie prestó atención, nadie quiso escuchar”, dijo el experto.



También afirmó que es fundamental escuchar, no solo desde el ámbito jurídico sino también clínico, el porqué de la agresión hacia la adolescente a quien le querían cortar el cabello, un acto de gravedad porque busca atacar la imagen, dañando una parte del cuerpo en la que se afinca parte del narcisismo.



Sobre las causas por las que ocurren hechos de violencia escolar tan fuertes, Gallo dijo que hay un debilitamiento de la figura simbólica de autoridad, no desde la represión o la fuerza, sino desde el respeto, una figura que ejercen padres de familia, docentes, gobernantes, entre otros actores que ya no tienen el mismo valor de autoridad por diferentes razones, lo que hace pensar a los transgresores que no tienen nada que perder.



Entre tanto, Paula Tamayo, exsecretaria de la Mujer de Medellín y docente de la Universidad CES, manifestó que lo sucedido es el reflejo de la sociedad de hoy y aclaró que no es adecuado pensar que la juventud está perdida sin reflexionar en el papel que han jugado los adultos en su formación. “La ciudad sigue considerando que hay que tomar venganza de todo e involucran la vida”, dijo.

La adolescente que fue herida fue calificada como una heroína por el mandatario local. En este punto, Blanca Inés Zuluaga, miembro del Comité de Familia de la Fundación Bien Humano, expresó que es preocupante que haya una mentalidad de no ayudar a los demás.



“Decenas de jóvenes observando, grabando, pero sin una respuesta solidaria a su compañera. La única que lo hizo terminó herida. Otra habría sido la situación, si al menos cinco de los que se reían o miraban la hubieran acompañado en defensa de la compañera”, afirmó.



Asimismo, Tamayo habló de la forma como la situación llegó a ciberacoso, debido a la gran cantidad de amenazas en contra de las dos agresoras. Explicó que la complejidad del asunto radica en que como todas son menores de edad hay que garantizarles los derechos a las agredidas y a las agresoras. También anotó que el sistema penal adolescente debe tomar las riendas del asunto, pues no es responsabilidad de la ciudadanía tomar justicia por cuenta propia.



De cualquier forma, concluyó Gallo, no se trata de eliminar los conflictos, que existen en todos los espacios humanos, sino aprender a resolverlos.



“Hay una crisis en la construcción del lazo social civilizado. Si me cae mal el otro no me mantengo con él ni lo destruyo. En lugar de estar dando el mensaje de que todos nos debemos amar, más bien aprendamos a no agredir al otro, a no atacarlo”.

La estrategia para prevenir la violencia

‘Escuela, entorno protector’ es una de las estrategias que se desarrolla en la ciudad para atender y prevenir hechos de violencia en los colegios y fortalecer la convivencia escolar.



Su coordinadora, Alejandra, Arroyave, explicó que hay un profesional en cada institución educativa oficial para identificar factores de riesgo como violencia escolar, embarazo adolescente, consumo de sustancias sicoactivas, abuso sexual y conducta suicida.



Entre las actividades que se realizan está la formación de estudiantes para que sirvan de mediadores en los conflictos, de los cuales ya hay 8.000 en Medellín, además de los 116 centros de mediación.



También se dan asesorías y se hace acompañamiento a docentes y familias y se explican las rutas de protección integral para los niños y adolescentes. En 2017, fueron beneficiados con el programa 291.444 estudiantes.



Además de la atención a los casos reportados de violencia escolar, se hacen trabajos de prevención con actividades artísticas y pedagógicas en los colegios.



