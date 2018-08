Estudiantes de la Comuna 13 marcharon contra la violencia

Una iniciativa surgida desde la Red Escolar de la Noviolencia convocó a todas las instituciones educativas de la Comuna 13 que al unísono gritaron: “¡No, no, no. La violencia en la 13 no nos vence!”.



La marcha que partió desde la Estación San Javier del Metro fue acompañada por diferentes organizaciones sociales y culturales de la zona que sumaron su voz en contra de la situación de violencia que dificulta el acceso a la educación de los jóvenes en la Comuna. James Zuluaga, activista de DD.HH. aseguró “que la movilización se dio para promover la convivencia y para decirle a los violentos que respeten la vida”.

Organizaciones sociales acompañaron la movilización, al igual que dos colegios de la Comuna 12. Foto: Cortesía:Pacifitas

Aproximadamente 2000 personas acudieron a la marcha que entre arengas, danza y cánticos se desarrolló con total tranquilidad en una Comuna donde por estos días esa palabra es escasa. Manuel López, rector de la Institución Educativa Eduardo Santos afirmó que a la marcha asistieron comitivas de todas la Instituciones de la Comuna. “Sumamos esfuerzos todos los rectores de los ocho colegios y dos de la Comuna 12 para protestar por la situación de violencia de los últimos meses en la zona”, afirmó.



Es que el tema de deserción escolar en la zona es delicado. Solamente en la I.E. Eduardo Santos durante el primer semestre del año han cancelado matrícula 274 estudiantes, de los que la mayoría han tenido que dejar de estudiar debido al desplazamiento intraurbano, “que es muy fuerte en la Comuna”, expresó López.

Las organizaciones sociales y educativas de la Comuna 13 esperan que estos actos trasciendan y sean escuchados por las organizaciones delincuenciales de la zona para poder volver a estudiar sin el miedo y la zozobra que genera la corriente macabra del rio de la violencia.

Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com@GonzalezVelezB