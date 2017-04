Estudiantes paisas buscan apoyo para ir a laboratorios de EE. UU.

Un docente y 12 estudiantes del curso Introducción a la aerotermodinámica y propulsión espacial, del pregrado de Física y Astronomía de la Universidad de Antioquia, están buscando recursos para poder ir a Florida (Estados Unidos) a una pasantía corta que les permitirá ampliar sus conocimientos.



Se trata de una visita al Nasa Kennedy Space Center y al Laboratorio de combustión, propulsión, diagnóstico láser y sensores de absorción y combustibles (VASU LAB) de la Universidad Central de Florida.



Ambos institutos aceptaron la solicitud de los jóvenes estudiantes, quienes tienen plazo hasta junio para tener todo listo para viajar.

El curso Introducción a la aerotermodinámica y propulsión espacial hace parte del pregrado de Física y Astronomía de la Universidad de Antioquia. Foto: Archivo particular

Aunque cuentan con apoyo económico de la Universidad, también tuvieron que pedirle autorización para gestionar otros recursos, pues con lo que tienen no es suficiente para hacer realidad la pasantía. De acuerdo con Gustavo Otálvaro, docente del curso, el viaje de cada uno costaría unos 5’600.000 pesos.



“La pasantía no tiene costo, necesitamos lo que tiene que ver con hospedaje, tiquetes y desplazamientos. No nos importa si nos toca dormir a todos juntos en el suelo, nuestro único deseo es ir, porque no hay un laboratorio de esos en la ciudad ni en el país y todo el conocimiento que lográramos, lo replicaríamos aquí”, expresó el docente.

No hay un laboratorio de esos en la ciudad ni en el país y todo el conocimiento que lográramos, lo replicaríamos aquí FACEBOOK

TWITTER

Para lograr su meta, el grupo de estudiantes, entre los que hay de Física, Química, Ingeniería, Astronomía y Bioingeniería, no solo pide donaciones, también hacen un llamado para que les abran espacios en empresas, universidades y colegios, donde están dispuestos a dictar talleres para recoger fondos.



“Nosotros tenemos un taller de planeadores construidos con materiales reciclables, un taller de cohetes de agua y, además, charlas de física, química y motivación para jóvenes que van a empezar a estudiar en la universidad”, agregó Otálvaro.



MEDELLÍN