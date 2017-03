La Alcaldía busca talentos con ideas para emprender

14 de marzo 2017 , 08:25 a.m.

Mediante 17 recorridos por las comunas y los cinco corregimientos de la capital antioqueña, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico busca talentos que generen desarrollo e ideas de negocio.



“Entendemos que la gente de Medellín tiene en su ADN un talento emprendedor. Hablamos de la existencia de muchas personas que pueden tener ideas de negocio o diferentes habilidades y muchas veces no lo muestran o no lo ponen en práctica porque no tienen quién los apoye”, manifestó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico.



‘Buscando talento’, como se ha denominado la estrategia, también tiene como propósito generar empleo. Por lo que se iniciaron los recorridos en los lugares que registran las cifras más altas de personas cesantes.



El 6 de marzo pasado, en San Javier, la comuna que presenta mayor desempleo en la ciudad con un 10,3 por ciento, fue inaugurada oficialmente la estrategia con la participación de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Con la estrategia empresarial se pretende impactar a 70.000 habitantes de la ciudad paisa.

Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, Sergio Ignacio Soto Mejía, director de Fenalco Antioquia, el director ejecutivo del Comité Integremial de Antioquia Nicolás Posada, Liliana Gallego, directora de Creame Incubadora de Empresas y Mauricio Alviar Ramírez, rector de la Universidad de Antioquia fueron algunos de los que asistieron a la inauguración.



Galeano contó que “en el primer recorrido encontramos, por ejemplo, talleres de confección muy pequeños donde comenzamos a ver cómo los podemos apoyar y acompañar”.



Popular, Santa Cruz, Castilla, Villahermosa y las zonas rurales serán otros de los sectores en ser visitados después del recorrido inaugural.



Según Galeano, se llevará hasta el último rincón de la ciudad, una oferta que aporte al desarrollo empresarial y a la empleabilidad. “Tenemos desde la Oficina Pública de Empleo del Sena alrededor de 1.500 vacantes dispuestas”.



Asimismo, se han abierto convocatorias para participar en programas que fomentan y desarrollan el empresarismo en Medellín, como los son: el Banco de las oportunidades, el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo). Capital Semilla, Parque del Emprendimiento (Parque E) y Crecer es posible.



Para desarrollar la estrategia durante este año, la Secretaría de Desarrollo Económico suministró 30.000 millones de pesos, una suma con la que se pretende impactar a 70.000 habitantes de la ciudad.



Además, se contará con el acompañamiento de 13 aliados públicos y privados entre los que se encuentran la Cámara de Comercio de Medellín, Créame Incubadora de Empresas, el Centro Tecnológico de Antioquia (CTA), Inexmoda, Fenalco Antioquia y las cajas de compensación Comfama y Comfenalco. La Universidad de Antioquia es uno de los aliados.

La estrategia también quiere dar soporte a las empresas informales, un flagelo que llega al 42 por ciento en la ciudad.

Según la dependencia, de acuerdo a un balance entregado por la Cámara de Comercio al finalizar el año pasado, aproximadamente 92.000 empresas fueron registradas, una cifra equivalente a las de carácter informal. “Queremos acompañar a que esas empresas lleguen a la formalidad y las personas tengan un trabajo digno”, indicó Galeano.

Desde la Oficina Pública de Empleo se han ofertado alrededor de 1.500 vacantes para ser ocupadas por los empresarios emergentes. Foto: Archivo particular

Etapas de la estrategia

El programa ‘Buscando talentos’ fue divido en dos etapas. La primera, que se está desarrollando, contará con 17 recorridos programados, que en distancia, representan 50 kilómetros.



“Queremos llevar la oferta donde la ciudad lo necesita y fortalecer la base empresarial. También se plantea ir donde el ciudadano, escucharlo y entenderlo para entregarle una propuesta a su territorio y no esperar a que se acerquen al Centro Administrativo La Alpujarra a buscarnos”, expresó la Secretaria de Desarrollo Económico.



Para el grupo de visitas, se han activado los 16 Cedezos que hay en la ciudad, así como bibliotecas, colegios y otros espacios públicos que van a garantizar un punto de llegada para el emprendedor.



Santa Elena, Buenos Aires, San Cristóbal y San Antonio de Prado serán algunas de las zonas que se visitarán próximamente cuando ya hayan sido recorridos en los sectores con mayor tasa de desempleo.



Esta primera etapa irá hasta el 6 de abril para dar inicio a la ejecución de las ideas y proyectos recogidos durante las visitas.



‘Buscando talento’ surgió a partir de un seguimiento, donde encontraron que la oferta empresarial se estaba quedando en las zonas con menor tasa de desempleo como Laureles, Poblado y Belén.



Quienes deseen puede enviar su idea al correo electrónico dispuesto para la estrategia (buscandotalento@medellindigital.gov.co). Así como comunicarse vía telefónica a la Secretaría de Desarrollo Económico.





HANIER ANTURI RAMÍREZ

Para EL TIEMPO