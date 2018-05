Estos son los retos del nuevo gerente de Corregimientos

El economista y especialista en Mercadeo y Mercados Globales, Ricardo León Giraldo López, es el nuevo gerente de Corregimientos de Medellín desde el pasado 16 de abril.

Para Giraldo, su formación va a serle útil en cuanto buscará desarrollar la potencialidad turística de los corregimientos y que los productos agrícolas, cuando le lleguen al consumidor final, tengan precios competitivos basados en la desarticulación de los intermediarios.

Su trabajo se va a basar en el Plan de Desarrollo que contempla el turismo, llevar la institucionalidad, incentivar los mercados campesinos y otros emprendimientos, establecer programas de educación y de salud, brindar seguridad, apoyar a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos y a las familias y promover la inclusión social, así como la realización de diversos eventos.



Para ejecutar este plan, la gerencia de Corregimientos, que opera de enlace entre las secretarías de la Alcaldía y los corregimientos, buscará ser apoyo para poder sacarlo a flote.

La gerencia de Corregimientos es un enlace entre las secretarías de la Alcaldía y los corregimientos y busca ser apoyo para el desarrollo de estos

Inicialmente va a acercarse a los líderes de las JAL, a otros sociales y comunitarios, y a los corregidores para saber de primera mano cuáles son las necesidades más apremiantes de los corregimientos, contemplando la posibilidad de incluir programas diferentes a los que están en el Plan de Desarrollo.

Las necesidades

Como cada corregimiento tiene sus características y necesidades diferentes, Giraldo quiere trabajar teniendo en cuenta la realidad puntual de cada uno de ellos.



Por eso, cuando piensa en Santa Elena, considera que hay que potenciar el turismo de las fincas silleteras, que no solo sea en la Feria de las Flores sino a lo largo del año y que desde la Gerencia se les debe ayudar con el problema de inestabilidad de tierra que tiene actualmente, sobre todo, en la parte del parque principal.

Con respecto a San Sebastián de Palmitas, quiere ayudar a que obras de progreso como el Túnel de Occidente y la Autopista Mar 1 sean amigables con la comunidad, entonces va a estar atento a las afectaciones que estas puedan causar a la población para emprender acciones que disminuyan el impacto negativo a sus habitantes.



También tiene en mente disminuir la violencia intrafamiliar en este corregimiento e impulsar a los campesinos para que puedan sacar sus productos a mejores precios.

En Altavista hay un componente cultural muy grande y diverso: grafiteros, bailarines, clubes de cultura, y están el festival y el parque de las cometas a los que es necesario potenciar

Medellín cuenta con cinco corregimientos: Altavista, Palmitas, Santa Elena, San Antonio de Prado y San Cristóbal. Foto: Cortesía Gerencia de Corregimientos

Al referirse a San Cristóbal dice que hay que reducir la violencia, trabajar los problemas de convivencia y la parte social dinamizando proyectos de mujeres, juventud y deporte. Además, “hay que ayudarlo a desarrollar un urbanismo más ordenado, sobre todo, teniendo en cuenta la zona Nuevo Occidente y hay que impulsar la actividad agrícola ya que en este corregimiento se cultiva bastante”, agregó.

Para Altavista, otro lugar afectado por la violencia, pretende intensificar el plan integral que desde el año pasado se está dando en este corregimiento y que involucra a los jóvenes, las mujeres, las familias con el arte, la recreación, lo social, las vías, la seguridad e iluminación. “En Altavista hay un componente cultural muy grande y diverso: grafiteros, bailarines, música, clubes de cultura, y están el festival y el parque de las cometas a los que es necesario potenciar”, dijo.



Y cuando piensa en San Antonio de Prado, quiere promover su parte agrícola, apostándole otra vez a los buenos precios de los productos, disminuyendo la intermediación; y su potencial en turismo ecológico. “En él se puede practicar el senderismo y el ciclomontañismo, además, hay fincas agrícolas y trucheras”, agregó.

Líderes reclaman

Los cambios generan expectativas. El no saber qué va a pasar, cómo van a ser las cosas, entonces ante el nuevo gerente de Corregimientos los líderes de los corregimientos expresaron sus inquietudes: Rubén Bustamante, de la Mesa de Desarrollo Local de Santa Elena, afirmó que no sabía que iba a haber un cambio en ese cargo y sostuvo que este no tiene mayor incidencia porque no maneja el presupuesto directamente.



Sobre las necesidades más apremiantes de Santa Elena, Bustamante señaló que el principal problema es que la mayoría de las viviendas no están legalizadas porque no tienen licencia de construcción y la gente vive bajo amenaza de demolición. Otra problemática es que se ha perdido la producción agrícola y de flores porque para el campesino no es rentable, entonces venden la tierra o construyen para arrendar o vender.

El nuego gerente pretende fomentar el turismo en los municipios. Foto: Cortesía Gerencia de Corregimientos

Herman Álvarez, presidente de la JAL de Altavista y vicepresidente de la JAC Las Tres Cruces, expresó que en el nuevo gerente de corregimientos ve disposición, capacitación, actitud, aptitud, servicio, humildad y ganas de gestionar, pero “falta que la Alcaldía le dé facultades, herramientas, apoyo, para poder gerenciar, para que no sea un puesto de papel”. Acerca de las necesidades de Altavista, Álvarez anotó que la inversión social es prioritaria porque es muy difícil estudiar con hambre, hay que disminuir la violencia trabajando la parte social, desarrollar el turismo, faltan escenarios deportivos, parques infantiles, casa de la cultura, y hay problemas de conectividad en las microcuencas Ana Díaz, La Picacha, La Guayabala y Altavista.

Y Sergio Cardona, líder juvenil y cultural de San Sebastián de Palmitas, dijo que sabía que nombraron un nuevo gerente de Corregimientos, pero que no lo conoce aún. De todas maneras, piensa que a la gerencia le falta tener una mirada más valiosa a lo rural, políticas dirigidas al agro, al turismo rural sostenible y fortalecer el campo dándoles más oportunidades a los campesinos.

Hay que ayudarlo a desarrollar un urbanismo más ordenado, sobre todo, teniendo en cuenta la zona Nuevo Occidente y hay que impulsar la actividad agrícola

En cuanto a las necesidades de este corregimiento, manifestó que la movilidad interna está muy mala, que hay inseguridad en el transporte porque hay vías donde ocurren accidentes y en salud, “si usted se enferma en un horario no habitual no le prestan atención”, y los proyectos del trapiche comunitario y la extensión del teleférico están parados.



Ingrid María Cruz

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

@ingridcruz45