Estos son los caminos para salvar el Ferrocarril de Antioquia

¿Se descarriló el Ferrocarril de Antioquia? Con esa pregunta, los diputados de Antioquia, Santiago Martínez y Juan Esteban Villegas se refirieron a las dificultades por las que pasa otro de los ‘proyectos detonantes’ de la actual gobernación.



“De acuerdo a la estructuración integral, el proyecto total, desde la Estación Primavera en Caldas (sur) hasta las Estación Botero en Santo Domingo (norte) en doble vía electrificada, con 27 trenes de pasajeros, 5 de residuos sólidos y 18 estaciones, tendría un costo de 6,2 billones de pesos (teniendo en cuenta la inflación) al 2022, fecha en la que terminaría la etapa constructiva”, expresó Martínez.

Para llevar a cabo el sistema férreo multipropósito (pasajeros, carga y basura), el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) había firmado un contrato con la comisionista de bolsa Davivienda Corredores para la titularización de 1,25 billones de flujos futuros que recibiría el Instituto por la generación de energía de Hidroituango. Sin embargo, tras la emergencia en la central, el IDEA suspendió esta operación.



Para Martínez, sí hay recursos, pero no los suficientes para sacar adelante todo el proyecto, por lo que plantearon una serie de propuestas para conseguir los recursos necesarios.

Propuesta 1: Desarrollar un tramo

Cabe recordar, que el trazado para reactivar este sistema férreo multipropósito es de más de 300 kilómetros y está conformado por dos etapas y seis segmentos funcionales. Una etapa va desde Aguacatala hasta Pradera (Barbosa), y la segunda, de Aguacatala hasta Caldas.



La propuesta de los diputados es desarrollar el primer tramo, que según los estudios de factibilidad costaría 3,19 billones de pesos y tendría una longitud de 81 kilómetros.



“Tendremos que esperar hasta septiembre a que el Metro termine unos estudios de ingeniería de valor, que podrían optimizar recursos hasta un 15 por ciento (quedaría en 2,9 billones aproximadamente). Una vez tengamos estos resultados podemos enviar el proyecto al Conpes para que, por Ley de Metros, el Gobierno aporte entre el 40 y el 70 por ciento”, manifestó el diputado Villegas.



El resto, lo pondrían los socios de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, solicitando un esfuerzo económico adicional, así: Gobernación de Antioquia 580.000 millones de pesos; Metro de Medellín: 250.000 millones, Área Metropolitana: 250.000 millones, y el IDEA: 300.000 millones de pesos”.



Lo que sí aclararon los diputados, es que no se puede enviar este proyecto sin claridades financieras.

Propuesta 2: Modificar la Sociedad Ferrocarril de Antioquia

A finales de junio de 2016 fue presentada la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, conformada por la gobernación de Antioquia, socio mayoritario con un 28 por ciento; mientras que los socios restantes son El IDEA, el Área Metropolitana y el Metro de Medellín, con participación del 24 por ciento cada uno.



Sin embargo, ante la necesidad de recursos, los corporados propusieron modificar la Sociedad para darle entrada al sector privado.“Los socios actuales, que son públicos, seguirían teniendo el control mayoritario de la Sociedad, un 51 por ciento, pero se le abriría espacio al capital privado con el 49 restante o menor”, expresó el diputado Villegas.

Hace poco más de un año, la gobernación anunció el interés de empresas de Francia, Corea del Sur, Japón y China interesadas en participar en el proyecto. Sin embargo, no se concretó nada.



El diputado Martínez también dijo conocer el interés de una empresa del Reino Unido para participar del proyecto a cambio de manejar el negocio de las basuras en la ciudad.



“Tenemos que contar con la opinión del gobierno municipal, y en especial de Empresas Varias, porque es una idea que aún no está sustentada. Sabemos que es una empresa avalada del Reino Unido y que quiere aportar en la construcción de los 80 kilómetros iniciales, pero exige estar encargada del manejo de las basuras. No sé cómo vería EPM esta situación”, expresó diputado y presidente de la Duma.

Propuesta 3: La deuda del Metro

Antioquia pignoró un porcentaje importante de sus rentas de licor y tabaco para pagar la deuda del Metro de Medellín, pero según Villegas, el ingreso de esa renta siempre ha estado por encima de lo proyectado, por lo que podría haber una posibilidad.



Esta, aclaró el diputado, es una opción lejana que aún no está aterrizada en cifras.



“Se ha amortizado capital de deuda a margen tal que una deuda al año 2073, ya creemos que está al 2050. Vamos a mirar eso en pesos qué significa para que el departamento tenga otra fuente de ingresos para apalancar la construcción del Ferrocarril de Antioquia”, expresó.



Una vez determinados los diversos escenarios, se tendría listo el cierre financiero de ese corredor vial.



De todo avanzar como se tiene estipulado, entre octubre y noviembre se estaría enviando la propuesta al Conpes para que el Gobierno Nacional tome una decisión basado en las diferentes opciones.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10