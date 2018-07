Una noche para embriagarse de lectura

La noche del sábado no será una más para Medellín. En la Unidad Deportiva María Luisa Calle, del barrio Belén, se congregarán cientos de jóvenes en torno a la lectura, los libros y las nuevas plataformas que permiten novedosas formas de acercarse a la literatura.



Las actividades en torno a la lectura, en realidad, comenzarán a las 2 de la tarde y solo terminarán a las 6 de la mañana del domingo.



Es la décima Parada Juvenil, celebración enmarcada en los eventos del libro que la ciudad ofrece a sus ciudadanos para que estos enriquezcan sus vidas con el hábito de lectura.

Diego Aristizábal, director de la Fiesta del Libro de Medellín, opina que el libro termina siendo solo un pretexto para que los jóvenes se tomen la noche. Este año, comenta, hay algunas novedades que podrán disfrutar los asistentes.



Uno de ellos es el ‘Salón de nuevas lecturas’, un espacio para mostrar las recientes formas de leer que ofrecen las plataformas tecnológicas.

La lectura no es para unas élites. El libro es algo cotidiano, que te puede acompañar en un súpermercado o en una fila de banco. Hay que compartirlo como pan en la mes

Además, dice Aristizábal, habrá charlas a modo de ‘laboratorio’. En ellas, los jóvenes podrán interactuar para conocer de primera mano cómo es el proceso creativo de un escritor a la hora de elaborar un texto literario.



Como ejemplo de esto, a las 6 de la tarde se hará un taller en el que Antonio Ungar, recién ganador del Premio Herralde de Novela, compartirá sus experiencias como narrador y, entre todos los asistentes, se conformará un pequeño laboratorio de escritura creativa.

Los países más avanzados siguen utilizando los sistemas bibliotecarios porque en ellos suceden cosas que trascienden sobre las herramientas: son espacios de encuentro

“Los jóvenes esperan con ansias la Parada Juvenil porque en ella pueden tener como pretexto el libro para tomarse la noche y el amanecer. La lectura puede ser un pretexto para gozársela, para encontrarse, para escuchar música, para parchar. Eso resume lo que es la Parada”, puntualiza Aristizábal.



Uno de los eventos centrales de la jornada será el ring de boxeo. Pero en este espacio, a pesar del nombre que lleva, no habrá puños ni guantes.

​

A cada lado del ‘cuadrilátero’ se parará un orador que, solo con el uso de la palabra, esperará dejar en knock out a su contrincante. La primera ‘pelea’ comenzará a las 2 de la tarde.



En ella se enfrentarán los juegos callejeros contra los videojuegos.

De cada lado habrá alguien argumentando a favor de su preferencia.

A las 12 de la noche, por ejemplo, se enfrentará el teléfono fijo contra el celular.

El escritor Guillermo Cardona será el encargado de defender a ultranza el uso del teléfono tradicional. Al frente tendrá a Sara Tobón, presentadora, quien abogará por la telefonía móvil.

Hay una predisposición de bibliotecarios de generaciones más adultas que no entienden que el espacio digital es un aliado y no un competidor

A las 4 de la tarde se dará una confrontación que no es de menor tamaño:e las bibliotecas tradicionales contra Google. Santiago Villegas, bibliotecario 3.0 y quien defenderá al buscador digital, considera que las bibliotecas tradicionales deben adoptar las nuevas herramientas tecnológicas.



“Hay una predisposición de bibliotecarios de generaciones más adultas que no entienden que el espacio digital es un aliado y no un competidor. La idea con este ring es mostrar que ambos pueden trabajar juntos. Aunque, obviamente, va a haber contraposición”, opina Villegas.

Su contendor, Marcial Aguirre, gestor del fomento de la lectura, opina que las bibliotecas no desaparecerán a razón de las nuevas herramientas tecnológicas.

“Los países más avanzados siguen utilizando los sistemas bibliotecarios porque en ellos suceden cosas que trascienden sobre las herramientas: son espacios de encuentro, un lugar que está más allá del trabajo, de la universidad”, expresa Aguirre.

De este tipo serán las discusiones que los jóvenes podrán disfrutar a partir de las 2 de la tarde de mañana.



Miguel Osorio Montoya

