Este mes empezarán a trabajar los 14 nuevos fiscales de Antioquia 

18 de julio 2017 , 09:11 a.m.

Para fortalecer las investigaciones y la justicia en zona donde crece la criminalidad y que se preparan para el posconflicto, 14 nuevos fiscales llegarán a Antioquia.



Luis Enrique Aguirre, director Nacional de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía, explicó que el objetivo es coordinar con la Gobernación de Antioquia la instalación de los nuevos fiscales en sitios complejos en orden público como Turbo y Murindó (Urabá), así como Segovia (nordeste), Caucasia y Briceño (Bajo Cauca).

“La Fiscalía empieza a hacer presencia en zonas complejas, esto en desarrollo del fortalecimiento de regiones y en el marco de posconflicto”, agregó el funcionario.



Asimismo, explicó que con la reorganización del ente investigador, que redujo el tamaño de la entidad en la parte directiva, podrán tener más fiscales y policías judiciales en las regiones.



Por ello, el director de Planeación y el gobernador Luis Pérez se reunieron para perfeccionar aspectos necesarios en el buen desarrollo de las labores de los nuevos fiscales.

“Estamos caminando para que no quede ningún municipio sin la presencia de estos profesionales. Buscamos reforzar aquellos lugares donde la situación presenta graves problemas de orden público”, explicó Pérez.



El mandatario detalló que por ejemplo, en Briceño y en Cisneros, donde no había fiscales, ya se nombraron. Al Urabá llegarán cinco nuevos de estos funcionarios y a l Bajo Cauca tres, que se suman a los cinco que hay en la zona.



El director de Planeación agregó que la Fiscalía ya está trabajando, pero que aún hay inconvenientes que deben resolver en coordinación con el Departamento, como asignar sedes para ubicar a los fiscales, la policía judicial y los asistentes para que queden instalados a finales de julio.



El Gobernador se comprometió en disponer toda la logística y los recursos locativos, de dotación y movilización, para que los fiscales puedan ejercer sus funciones.

Por ello, busca resolver en este mes la disposición de las locaciones, la dotación y el acceso a los medios de transporte para los nuevos equipos de investigación.



“El objetivo es que los fiscales puedan desarrollar bien su labor, hay municipios que no tienen oficina, se los vamos a dar. En Segovia, Caucasia y Turbo, necesitan vehículos para movilizarse, también los van a tener”, concluyó Pérez.



