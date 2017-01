Este jueves serán desalojadas 175 familias en Bello, Antioquia

“A las 6:00 de la mañana, el 12 de enero, nos van a sacar a todos. Va a haber una pelea grave, porque mucha gente va a salir a oponerse”. Así expresó su preocupación Hernán Duque, quien lleva 10 años viviendo en el sector conocido como Nueva Jerusalén, ubicado en el barrio París, de Bello, donde serán desalojadas este jueves 175 familias.

El anuncio lo hicieron las alcaldías de Medellín y Bello, que darán cumplimiento a un fallo del Juzgado 26 Administrativo Oral de Medellín y que estipula el desalojo y la demolición de las 175 viviendas que se encuentran en predios de la finca El Cortado.

Allí, se han ido reasentando varias familias, pero es una zona de alto riesgo, según estudios de la corporación ambiental Corantioquia y el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), informó la Alcaldía de Bello en un comunicado.

Asimismo, Jairo Hernán Araque, alcalde (e) de Bello, explicó que el predio, que pertenece al Municipio de Medellín, presenta inestabilidad en la tierra, por lo cual no es un lugar apto para vivir. Sin embargo, Duque manifestó que no todas las viviendas han sido construidas en lugares de alto riesgo y que hace falta un estudio más minucioso. El ciudadano dijo que el interés sobre el predio para sacarle provecho económico es la verdadera causa del desalojo.

Duque también indicó que no saben aún dónde se van a quedar tras el desalojo, pues no se ha definido con ninguna de las alcaldías. Entre tanto, Araque sostuvo que las familias afectadas recibirán subsidio para obtener un arrendamiento temporal durante tres meses, pero no pueden tener ninguna propiedad a su nombre, luego se buscará una solución permanente para cada uno.

“La acción popular habla de un término de dos años a partir de que se realice el desalojo para concertar un plan de soluciones de vivienda para estas personas. Hasta el momento hemos censado a cada una de las personas, hemos encontrado puntos que imposibilitan el proceso, como personas que ya tienen viviendas en sectores de Medellín y Bello”, agregó el mandatario.

Durante el proceso habrá presencia de la Personería de Bello, la Procuraduría, las dos administraciones municipales, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Corantioquia, el Dapard, la Policía y el Ejército, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que hará acompañamiento a los niños del sector.

