Llevarán paneles solares a escuelas rurales más alejadas de Antioquia

En las próximas semanas empezará la ejecución de un proyecto que busca instalar paneles solares en 134 escuelas rurales ubicadas en las veredas más alejadas de Antioquia, para que los niños tengan la posibilidad de usar aparatos tecnológicos, gracias a que tendrán energía fotovoltaica. La iniciativa es liderada por la gerencia de Servicios Públicos de la gobernación de Antioquia y tuvo una inversión de 6.792 millones de pesos.

Las sedes educativas pertenecen a veredas de 18 municipios, entre las cuáles hay 63 escuelas indígenas. También se beneficiará la población campesina y afrodescendiente, no solo por la instalación de los paneles en las escuelas, sino también en los centros comunales.



De acuerdo con James Gallego, grente de Servicios Públicos, serán impactados aproximadamente 15.000 campesinos e indígenas. En estas escuelas se atienden alrededor de 20 o 30 niños.



"El proyecto fue adjudicado en noviembre, se inició en diciembre, estamos en planeación. Empieza la ejecución en los municipios de Murindó, Dabeiba y Frontino. Tiene un tiempo de duración de dos meses", indicó el funcionario, quien añadió que el sistema consta de unos paneles con respaldo de ocho baterías y que está diseñado para darle energía las 24 horas a 10 computadores, una nevera, luminarias y un ventilador.

Los sistemas fotovoltaicos son de 2 Kw cada uno. Según los expertos este tipo de energía es la de mejores resultados en Colombia, debido a que es de fácil instalación y mantenimiento.



La gerente indígena de Antioquia, Llanedt Martínez, sostuvo que para las comunidades tendrá gran beneficio, debido a que hay muchas en las que no se puede acceder a televisores ni computadores. Además, en las escuelas será posible refrigerar los alimentos que consumen los estudiantes.



De acuerdo con datos de la gobernación, la cobertura de electrificación en Antioquia en el sector rural es del 95.31 por ciento. Sin embargo, aún existen 21.100 predios que no cuentan con este servicio.



Se trata, en su mayoría, de sitios a los que no es posible llegar con la energía convencional (a través de redes y cableado), en algunos casos por su distancia geográfica y por el costo financiero excesivamente alto que representaría.



