Escasez de alimentos deja el quinto día de paro minero en Antioquia

Este martes se completa el quinto día de paro de los mineros artesanales y ancestrales de Segovia y Remedios (nordeste de Antioquia) y aunque tanto los mineros como las autoridades municipales han expresado que esta es una manifestación pacífica, ya se empiezan a sentir algunas de las consecuencias.



Se había calculado que por lo menos 10.000 mineros informales de estos municipios saldrían a paro. A la protesta se unieron los comerciantes, que han mantenido sus puestas cerradas.



En Remedios unas mil familias están experimentando escasez de alimentos, pues mercaban 'a diario' y con las tiendas cerradas no han podido comprar víveres, comentó Lucía Carvajal, alcaldesa de ese municipio.

"Hay un sector muy importante de la población que no contó con recursos para aprovisionarse de los mercados y en este momento deben estar en una situación muy difícil, porque como todo el comercio está cerrado, no consigue nada absolutamente, esa es la parte que nos preocupa", comentó Carvajal.

Los buses no vienen porque no quieren, no hay impedimento para la circulación, no hay vías bloqueadas y como el comercio está cerrado, tampoco llegan los que traen los alimentos

La Alcaldesa añadió que debido al paro minero los funcionarios del hospital local declararon alerta amarilla, por lo que en ese centro médico solo se están atendiendo urgencias.



En cuanto a movilidad, si bien no hay bloqueos en las vías, los buses intermunicipales no están yendo al municipio. "Los buses no vienen porque no quieren, no hay impedimento para la circulación, no hay vías bloqueadas y como el comercio está cerrado, tampoco llegan los que traen los alimentos", dijo Carvajal.



Según un comunicado de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, son cinco las razones por las cuales están inconformes:

La imposición de un contrato de operación injusto. El no pronunciamiento de la empresa Zandor Capital S.A con respecto a la propuesta de negociación.

El proyecto de Ley 169 del 2016. Según la Mesa, este proyecto busca erradicar los mineros ancestrales y tradicionales de Colombia.

El decreto 1102 del 2017 respecto de la adopción de medidas relacionadas con la comercialización de minerales.

La falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los entables y comercializadores de oro.

La falta de implementación de medidas necesarias, adecuadas y proporcionales para la formalización de los mineros ancestrales y tradicionales.

Para buscar salidas a este paro, en estos momentos se reúne en Segovia la Mesa Minera de estos municipios con representantes de las Secretarías de Gobierno y Minas de Antioquia, del Gobierno Nacional, la multinacional Gran Colombia Gold, la Procuraduría y la Defensoría.



Hacia las horas de la tarde se espera conocer los resultados de esta reunión.

