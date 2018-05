EPM y alcalde de Medellín responden a gobernador sobre Hidroituango

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, respondieron a las críticas hechas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, según las cuales EPM habría "manoseado" la información sobre lo que pasa con Hidroituango.

Pérez expresó que la información que entrega EPM no coincide con la que circula en redes sociales y la que brindan los medios de comunicación. Dijo también que en varias ocasiones los partes que entrega la empresa no coinciden con los resultados posteriores.



Gutiérrez, en rueda de prensa, le respondió de manera firme diciendo que él, por su parte, no va a 'dejar tirado' a EPM.



Sin embargo, reconoció que es importante que se hagan estudios externos sobre la situación de la obra, como lo propuso el gobernador. "Yo no puedo decir que se haya faltado a la verdad en la información que me han dado, que se haya dicho mentiras o que se haya desinformado. Es una gran irresponsabilidad propiciar una división en este momento. Lo que hay que hacer es superar la crisis", expresó el alcalde.

El alcalde, además, señaló que hay que hacer un llamado a la unidad y no es el momento de crear divisiones.



El gerente de EPM, por su parte, dijo que la empresa ha brindado la información de manera oportuna y que, por ello, han celebrado ruedas de prensa todos los días con información actualizada y han emitido 41 comunicados públicos con datos sobre el proceso en el proyecto.

"En ningún momento EPM ha ocultado la gravedad de la situación, tanto que es noticia nacional e internacional cotidiana, todo el mundo es consciente de la gravedad, hay complejidad en lo técnico como en lo social y necesitamos concentrarnos conjuntamente en resolver esta situación y esa es la invitación que yo hago", dijo londoño de la Cuesta.



