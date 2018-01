EPM se conectará a nuevos negocios para triplicar sus ganancias

18 de enero 2018 , 10:00 a.m.

Tres momentos: Lo que se ha hecho. Lo que está en obra. Lo que se hará a futuro. Esa es la hoja de ruta que tiene EPM para posicionarse como polo de desarrollo económico y social de Medellín.



Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de la empresa, dialogó con EL TIEMPO sobre el balance de la compañía en 2017 y las metas trazadas a corto y mediano plazo.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM defendió las operaciones internacionales de la empresa pese a las críticas. Foto: Cortesía EPM

¿Qué resultados financieros tuvo EPM el año pasado?

En lo financiero se miden principalmente dos indicadores: la utilidad y el EBITDA (Utilidad Antes de Intereses Impuestos Depreciaciones y Amortizaciones por sus siglas en inglés).



Aún no tenemos resultados consolidados pero todo indica que el primero, será superiores a 2 billones de pesos, por lo que EPM matriz le transferirá a la ciudad más de 1,1 billones de pesos, cerca del 20 por ciento del presupuesto municipal. En cuanto a EBITDA, tendremos un crecimiento superior al 15 por ciento, entre 4,7 y 4,8 billones de pesos. Está estipulado que para 2025 estaremos generando un EBITDA de 12,6 billones de pesos, casi nos tenemos que triplicar. Cada año tendríamos que crecer en promedio 13 por ciento.

¿Y cómo harán eso?

Lo dividimos en tres momentos. Ya tenemos la tercera parte (4,2). Para llegar a la mitad (8,4) será fundamental la entrada en operación de la hidroeléctrica Ituango sumado al crecimiento de los mercados donde ya estamos. Pero para llegar a 12,6 vamos a necesitar nuevos negocios. Estamos desarrollando una agenda para los próximos años enfocada principalmente en la adquisición de empresas. Uno de los intereses que tenemos es la empresa Gas Natural de Bogotá.

¿Cuáles son las obras clave de este año?

Hidroituango y la PTAR de Bello. La primera cerró el año con un avance de 80 por ciento y esperamos que la primera turbina entre en operación el primero de diciembre. Aunque queda un 20 por ciento, los trabajos se hacen 24/7. A cualquier hora que se vaya a las obras se podrá ver a los trabajadores en sus labores. En total son más de 12.000 empleados.

El avance en los trabajos de la hidroeléctrica supera el 80 por ciento y estaría lista este año. Foto: Cortesía EPM

Actualmente la capacidad de generación de energía de EPM es de 3.600 megavatios, cuando Hidroituango esté operando a toda su capacidad, aumentaremos a 6.000. Cerca del 17 por ciento de la energía del país.



En cuanto a la PTAR, ha sido una obra compleja. El consorcio que ha venido desarrollando la obra ha tenido dificultades y retrasos. Pero al día de hoy el proyecto está en un 92 por ciento y esperamos que para después de semana santa ya esté ingresando agua a la Planta para que comiencen las primeras fases del tratamiento. Y durante seis meses se estabilizará la operación en septiembre u octubre.

Si bien no está en Medellín, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello es de vital importancia para el agua de la ciudad. Foto: Esneyder Gutiérrez

Entre la PTAR Aguas Claras de Bello y la de San Fernando en Itagüí, tratarán el 75 por ciento de las aguas residuales que se generan en Medellín. El río Medellín tendrá el oxígeno suficiente para que nazcan algunas plantas u otros organismos que ahora no pasa.



Además será una planta en parte autosostenible, porque los residuos que genera se transformarán en compostaje que servirán para el mejoramiento de algunos territorios del departamento. Además, durante la generación de los biosólidos se emitirán unos gases que se utilizarán para el funcionamiento de una planta eléctrica que atenderá parte de la demanda de la PTAR.

¿Qué se ha hecho en materia ambiental?

Nos pusimos una meta al 2025 de ayudar en la conservación y protección de 137.000 hectáreas de bosques y cuencas. En los dos últimos años ya vamos en 30.000 hectáreas, una meta superior a la planteada.



En movilidad sostenible, incrementamos la flota de camiones recolectores para que funcionen a gas y en movilidad eléctrica, para febrero tendremos 20 electrolineras para carga de vehículos en sitios públicos. A esto le sumamos que en el primer trimestre de este año traeremos, en alianza con otras entidades, dos buses eléctricos que estarán operando en las rutas del Metroplús.

¿Y la parte social qué abarca?

En las laderas de Medellín se enfoca el programa 'Unidos por el agua' Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Principalmente el tema de cobertura. También para 2025 esperamos que el 100 por ciento de los ciudadanos tenga acceso a los servicios públicos.



Hacemos énfasis en ‘Unidos por el agua’, programa que busca formalizar el acceso a acueducto y alcantarillado a 40.000 hogares de la ciudad. En 2016 formalizamos 5.000 hogares y el año pasado otros 7.000, especialmente en las zonas periféricas. En los dos próximos años estaremos legalizando cerca de 14.000 hogares por año.

¿Ya están a cargo de los servicios públicos del Oriente?

Adquirimos EP-Río como algo más social que financiero. Es un negocio pequeño y no representa mucho en finanzas pero en términos regionales, es vital para el desarrollo que está teniendo el Oriente antioqueño.



En los próximos años invertiremos 550.000 millones de pesos en redes de acueducto y alcantarillado y en sistemas de tratamiento de aguas residuales. En noviembre tomamos control de la empresa.



Tenemos un compromiso de invertir 200.000 millones entre 2018 y 2019 en estudios y diseños, así como el desarrollo de algunas obras necesarias para atender la demanda de Rionegro.



Lo primero que verán es que se mejoren las condiciones del agua que reciben porque mejoraremos la planta de potabilización. También vamos a conectar el sistema de la represa de la Fe con el casco urbano de Rionegro.

¿Y en Urabá?

Allá invertimos el año pasado cerca de 50.000 millones de pesos en el mejoramiento de infraestructura de servicios públicos en los cinco municipios donde prestamos el servicio.



Tenemos claro que con los puertos y las vías 4G que se están desarrollando, habrá crecimiento habitacional y empresarial. De hecho ya se viene dando con un 7 por ciento anual. Allá nos hemos propuesto que haya continuidad en el servicio las 24 horas porque no todos la tienen.En Turbo estamos haciendo el mayor número de inversiones, de hecho allí, que la mayoría están asentados en tierras bajas, estamos implementando unos sistemas muy innovadores para el suministro de agua potable como lo es un acueducto aéreo, un experimento que dio muy buenos resultados.

¿Y lo de la gran sede que tiene planeada EPM allá?

Es una opción que se está evaluando. Ya tenemos un lote en Apartadó pero estamos viendo cuál es la mejor manera de desarrollar la sede de EPM.



Una alternativa es que la construya EPM con sus propios recursos y otra es entregar el lote a un operador urbano para que haga un desarrollo inmobiliario del que EPM se beneficiaría. Está en planes pero no creo que alcance a darse en esta administración.

Los negocios internacionales fue uno de los temas álgidos del 2017, especialmente en el concejo ¿cómo van?

La empresa opera en Antofagasta, zona desértica ubicada a 1.100 kilómetros de Santiago, en Chile. Atiende a más de 560.000 personas. Foto: Alejandro Mercado

Hay un dicho que dice que los huevos es mejor tenerlos en distintas canastas. El proceso de internacionalización de EPM tiene como ventaja que diversifica el riesgo, es decir, cuando un negocio no va muy bien, otro puede ir mejor.



Este proceso de diversificar es importante para la proyección de la empresa a largo plazo. Cuando las operaciones de expansión se miran en conjunto (adquisiciones nacionales e internacionales), han dado tasa interna de retorno superior al 15 por ciento, lo que es algo muy positivo, tanto que hoy representan un 50 por ciento de los ingresos, el 25 por ciento del EBITDA y el 15 por ciento de las utilidades.



Cuando se mira individualmente a un negocio hay unos que van bien y otros que no van tan bien. Pero hace parte del debate político y control que es válido y positivo, pero no se puede invalidar todo el tema estratégico. Somos conscientes de que habrá que direccionar y tomar decisiones en algunos porque los revisamos periódicamente.

¿Cuál es la posición de EPM sobre la sociedad Parques del Río?

Somos partidarios de que se disuelva. Consideramos que dentro de nuestro objeto social no debe estar el participar en proyectos de infraestructura vial o urbanística. Lo consideramos fuera de nuestro foco.



Creo que es bueno que EPM se concentre en lo referente a servicios públicos y dejarle a otras entidades el desarrollo urbano de la ciudad.

También hay críticas por los contratistas de EPM que han causado retrasos en las obras ¿cómo blindarse para que eso no ocurra?

Es un tema complejo. Principios de la administración pública dicen que cuando se contrata un bien o una obra, se deben cumplir dos cosas: que haya multiplicidad de oferentes y que una vez evaluadas las condiciones cualitativas y de experiencia de ese oferente, se escoja la más económica para que la compra sea eficiente.



Por esa metodología se termina contratando empresas cuyo desempeño deja mucho que desear. Hay consorcios de gran experiencia a nivel mundial que no han podido con las obras de la ciudad.



En lo cualitativo la gran mayoría cumple pero no todos lo hacen en el tema financiero. Muchas veces el poner de poner la mayor cantidad de requisitos de calidad y experiencia en los pliegos no garantiza el desarrollo de la obra sin contratiempos.



