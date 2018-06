‘Datos del reporte de la ONU no están actualizados’: EPM

Las alarmas alrededor del proyecto Hidroituango se encendieron de nuevo tras un reporte técnico preliminar, del 1.° de junio, presentado por la ONU.

“La parte superior de la presa (relleno prioritario) fue diseñada y construida en emergencia, que constituye un punto débil que si falla puede conducir a una ruptura de la presa”, se lee en uno de los apartes del reporte (revelado por Blu Radio).



De acuerdo con el estudio de ingenieros de la ONU, el diseño del relleno prioritario no cumple con prácticas estándar. Esta situación elevaría el riesgo de fracturación hidráulica de la capa de arcilla.

Si bien la ONU aclaró que no es un estudio definitivo, entre los hallazgos se registró que hay contaminación de filtros en la presa y vertedero, “y que no hay un tratamiento adecuado del contacto entre el núcleo de arcilla y el estribo (la roca no está recortada, la capa de hormigón lanzado está agrietada). Si el núcleo de arcilla no funciona correctamente y el relleno se satura, la presa no es estable”.



En lo referente a la montaña, se reveló que hay una fuerte debilitación del interior del macizo rocoso (en torno a las obras hidromecánicas: túneles, casa de máquinas), además de inestabilidad de la ladera y riesgo de deslizamiento dentro del embalse.



Sobre el tema, Luis Javier Vélez, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, indicó que los datos del reporte no están actualizados pese a lo reciente del informe.



“Ellos (ONU) no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Cuando realizaron la visita, los trabajos no tenían el avance actual”, dijo Vélez. De hecho, la visita de la ONU para la realización del informe fue el 18 de mayo.



El directivo de EPM argumentó que el informe también indica que la presa no contaba con protección del enrocado, algo que era cierto en el momento de la visita.



Sin embargo, desde que se llegó a la cota 410, ya tiene este elemento de protección “y cumple perfectamente con el propósito”.

De igual forma, Vélez fue enfático en asegurar que no existen estándares técnicos internacionales en lo referente a llenos prioritarios.



“Los estándares internacionales de calidad existen en cuanto a construcción de una presa, y los cumplimos. Es una presa extraordinariamente bien construida”, contó Vélez.

Por otro lado, las actas en las que se habla de la construcción de un sistema auxiliar de desviación del río Cauca, reveladas por 'W Radio', dejan en evidencia que los constructores conocían las condiciones geológicas de la zona y las dificultades que presentaba el terreno.



Estas desviaciones se realizaron con el fin de evitar un retraso de 2 años en la construcción de Hidroituango. Este mismo túnel de desviación fue el que se taponó de manera natural a finales de abril, ocasionando la contingencia actual.



EPM indicó que este sistema auxiliar quedó constatado en la firma de dos actas de modificación bilateral de la obra de la hidroeléctrica: el acta 15 y el acta 25.



La primera, firmada en diciembre del 2015, consistió en todo lo referente a excavaciones subterráneas, es decir, túneles, galerías de construcción, túneles de acceso, cámaras de compuertas y elementos que dan soporte a la excavación.



La segunda, firmada en agosto del año pasado, abarcó lo referente a las excavaciones externas y concretos estructurales, así como las adecuaciones de algunos depósitos y elementos metálicos necesarios para instalar las compuertas metálicas.



“Se contó con un diseño detallado del proyecto, de las excavaciones con su respectivo esquema constructivo que incluyen cavernas y accesos”, explicó el vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM.



Vélez aseguró que el túnel auxiliar se construyó con el mismo macizo y con las mismas características geológicas de los túneles principales, teniendo en cuenta las condiciones geológicas, “y que operaron de manera normal durante cuatro años, pasando el río Cauca sin ningún inconveniente”.



Sin embargo, para Oswaldo Ordóñez, geólogo y docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, estos túneles principales fueron tapados porque estaban mal hechos.



Para el docente, el túnel colapsó por un proceso de succión, lo que indica que algo dentro del túnel debió quedar mal construido. “Si falló, seguramente el proceso pericial mostrará si se hizo o no el refuerzo requerido o la adecuación misma del túnel”.



Sobre el asunto, el directivo de EPM expresó que todos los soportes se aplicaron y no se omitió ninguno. Además, dijo: “No fue necesario hacer revestimiento en concreto porque son estructuras temporales, eso se utiliza en la mayoría de proyectos hidroeléctricos en el mundo”.



MEDELLÍN