EPM planea evitar 200 toneladas de material particulado

Sol, viento, y gas natural. Así se refirió Carlos Arturo Díaz, vicepresidente Gas Empresas Públicas de Medellín (EPM), a las alternativas energéticas que esta se plantea como solución a corto plazo para ayudar a reducir la contaminación del aire de Medellín.

Durante el congreso Naturgas, celebrado en Cartagena del 21 al 23 de marzo pasado, Díaz dialogó con EL TIEMPO sobre los planes de EPM para fortalecer este elemento, especialmente en movilidad sostenible.

¿Cuál es la actualidad de EPM en Gas Natural?

Seguimos siendo la segunda empresa distribuidora más grande del país (13 por ciento de participación) y para 2025 esperamos llegar al primer lugar. Para lograrlo, debemos tener adquisiciones y abrir nuevos mercados. Cosa que estamos haciendo.

¿Cuántos clientes tienen actualmente?

El año pasado cerramos con 1’130.000 clientes que hoy disfrutan del gas natural. Llegamos a 112 poblaciones de las 125 que hay en Antioquia, lo que es una cobertura importante. Además, antes de cerrar la visión 2025 adicionamos cifras significativas para tener 500.000 clientes.

¿Y en Gas Natural Vehicular (GNV)?

En el país hay 530.000 vehículos convertidos a GNV, nosotros tenemos un 10 por ciento, con 56.000 vehículos lo que no es nada despreciable. El año pasado cerramos con 2.000 conversiones y queremos seguir aprovechando la conciencia ambiental.



Emvarias tiene 66 camiones que operan a gas y la renovación de flota que se hará seguirá con esa tecnología. En metroplús y las cuencas tenemos más de 400 unidades.

¿Hay apuestas en cuanto a movilidad sostenible?

Hemos tenido un recorrido importante a lo largo de los últimos años y hemos sido líderes en esas tecnologías. Nos vamos a enfocar en transporte pesado, incluyendo camiones, volquetas y buses. Y ahí se conjugan dos temas: el de movilidad, que se solucionará cuando el transporte público sea eficiente; y el ambiental, en el que se aporta cuando hay alternativas con combustibles limpios como el GNV o el eléctrico.

¿Qué resultados han logrado con GNV?

Al cierre del año pasado, logramos 25 toneladas evitadas de partículas PM 2.5 y la meta para el 2025 es superar las 200 toneladas que sería una reducción del 13,5 por ciento. En dos meses vamos a traer prototipos de carga pesada a GNV.

En Medellín probaron los taxis 100 por ciento propulsados por GNV que llegarán al país, ¿desmitifica lo que se dice del rendimiento de ese combustible?

Me encantó ese ejercicio que se hizo, porque uno se puede quedar en dos mundos: diciendo qué no sirve y lo que sería ideal.



Cualquier tecnología requiere madurez y evolución y efectividad. Mitos o no, hay muchas cosas que se pueden mejorar y eso hizo Hyundai. Tomó los elementos fundamentales del porqué la conversión tenía dificultades en algunos vehículos.



De esa manera fueron descartando hasta llegar a este prototipo, que es más liviano que uno a gasolina y con mayores ahorros.

¿Habrá proyectos con gas licuado?

Próximamente llegará la tecnología híbrida eléctrico-gas. Es algo que traerá beneficios complementarios porque muchas veces una tecnología sola tiene debilidades y esta es una mezcla ideal.



Muy rápidamente tendremos el prototipo, este año. Vamos a avanzar en el tren a gas licuado que es una alternativa. Ya otros lo han hecho y vamos a analizar números, quiebres y tecnología para tomar una mejor decisión.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - En twitter @AlejoMercado10