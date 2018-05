EPM ofrece desde $1'100.000 a familias evacuadas en Puerto Valdivia

20 de mayo 2018 , 10:40 a.m.

20 de mayo 2018 , 10:40 a.m.

Buscando desaturar los albergues temporales que atienden a las ya 2.600 personas evacuadas de Puerto Valdivia, EPM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Alcaldía municipal informaron una oferta económica para las familias en riesgo.

"Se trata de un apoyo económico por un mes, prorrogable a otro mes más a las familias de mínimo 5 integrantes que estén censadas y en albergues temporales y autoalbergues", explicó John Maya, gerente social de Hidroituango.



Quienes decidan tomar esta opción, recibirán 1'100.000 pesos si el núcleo familiar es de 5 personas, si es superior será de 1'200.000 pesos y en caso de que quieran desplazar hacia Medellín y su área metropolitana, se les darán 100.000 pesos adicionales.

Se trata de un apoyo económico por un mes, prorrogable a otro mes más a las familias de mínimo 5 integrantes que estén censadas y en albergues temporales y autoalbergues FACEBOOK

TWITTER

Adicionalmente, todos los que opten por esta ayuda, recibirán un kit de aseo y de alimentación por 250.000 pesos.



Aclaró EPM, que el dinero debe ser destinado a alojamiento por fuera de la zona de riesgo, transporte y alimentación. Para ello, la multilatina realizará visitas de verificación.



Dicho monto es voluntario y el funcionario aclaró que quienes decidan no aceptarlo, seguirán siendo atendidos en los albergues de Valdivia.

Las personas evacuadas reciben ayudas humanitarias como colchonetas, alimentación, leche y pañales para los bebés y cobijas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"No nos parece justa esa propuesta. Es que nosotros no pedimos salir de nuestros hogares ni somos culpables de lo que está pasando en Hidroituango. Ese millón no nos sirve para cubrir nuestros gastos. Es que tenemos negocios quebrados y animales muriéndose de hambre", expresó Claudia Borja, una de las evacuadas. Opinión similar expresó Eddy Sepulveda, quien indicó que sus gastos superan por lo lejos lo que EPM les ofrece.

Ese millón no nos sirve para cubrir nuestros gastos. Es que tenemos negocios quebrados y animales muriéndose de hambre FACEBOOK

TWITTER

"Yo al mes me hacía hasta 2 millones de pesos. Semanalmente tengo que comprar casi 300.000 pesos entre comida y concentrado para los animales que tengo (perros, peces y pollos). A eso súmele la deuda al banco, el pago de servicios y los gastos de movilización. No nos da, preferimos quedarnos aquí porque a Puerto Valdivia no podemos volver", expresó el hombre.

Crecen los albergues

Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) indicó que ya son 11 los albergues para atender a la población evacuada de Puerto Valdivia y zonas de riesgo aledañas.



"Sabemos que están pasando dificultades, pero es la vida la que está en juego. Entre los albergues se incluyen algunos coordinados por el Sistema de Gestión del Riesgo, unos autoalbergues comunitarios y los ya establecidos", contó el director.

Las personas sufren estrés y ansiedad porque tuvieron que dejar sus hogares en Puerto Valdivia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por su parte, Hugo Parra, subsecretario de Seguridad y Convivencia de Antioquia, expresó que traerán 5 carpas de 50 metros cuadrados en las que se ubicarán cerca de 600 personas que vienen de veredas aledañas.



"En algunas se instalará un puesto de atención de salud. En otras puntos de atención, y en otras se tendrán estas familias evacuadas", explicó Parra.

Las autoridades también informaron que las personas que recurran a engaños para obtener el apoyo económico podrán incurrir en el delito de fraude de subvenciones, consagrado en el artículo 403-A del Código Penal, el cual señala una pena de prisión de 5 a 9 años, multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis 6 a 12 años.



MEDELLÍN