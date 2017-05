Envigado, a quitarse el estigma de la Oficina

Miembros de la mesa directiva del Concejo Municipal de Envigado radicaron ayer, en Bogotá, un derecho de petición en el que le piden al Gobierno Nacional no asociar el nombre del municipio antioqueño con la ilegalidad.



Puntualmente, se trata de una solicitud para que las autoridades dejen de referirse a la Oficina de Envigado como tal.

“El municipio lleva más de una década padeciendo que su nombre lo utilicen para describir una estructura criminal que hoy no existe en nuestro territorio. Las nuevas generaciones no merecen vivir con ese estigma”, aseguró Jorge Correa, presidente del Concejo de Envigado.



El dirigente comentó que este proceso lo están adelantando hace rato y que ya le habían escrito a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia evidenciando la problemática. No obstante, las respuestas que les dieron no los llenaban, “pues nadie salía a decir que no volverían a utilizar la palabra Envigado cuando se hablara de la Oficina”.

Por eso, decidieron actuar y presentar el derecho de petición, que llegó ayer a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Representantes, respaldado con las firmas del alcalde, los 17 concejales del municipio y los 26 diputados de Antioquia, entre otros organismos envigadeños.



Pero eso no fue todo. Desde el Concejo se empezaron a realizar diferentes campañas en redes sociales, con las etiquetas #RespetoPorEnvigado y #SientoAEnvigado, y los habitantes respondieron: fueron 10.638 firmas ciudadanas las que se recogieron para darle más soporte a la solicitud.

“Queremos decirle al mundo que tenemos un pasado que aceptamos y reconocemos cosas que no nos llenan de orgullo, pero queremos rescatar el buen nombre del municipio: somos competitivos y contamos con industrias importantes para el país”, afirmó Correa, quien destacó otras cualidades de Envigado, como la educación, la salud y el bienestar social.



“El 89 por ciento de las instituciones públicas las tenemos con cobertura total de la jornada única y contamos con nuestra propia universidad. Nuestros índices delincuenciales y de homicidios son los más bajos del valle del Aburrá y no tenemos fronteras invisibles. Además, comenzaremos un programa para ayudar a 6.000 familias que tienen condiciones de vida difíciles”, agregó el funcionario.

En diez días hábiles, el Gobierno deberá dar respuesta al derecho de petición y Correa espera que sea positiva, “ya que el presidente Santos ha mostrado en el último tiempo una posición conciliadora”.



“Lo primero es quitarnos el estigma, que nuestras nuevas generaciones no crezcan con la idea de algo negativo, y para eso deberemos trabajar en campañas para cambiar ese imaginario que nos hace daño. Y también queremos que nos miren desde afuera diferente, que la imagen sea tan buena que se pueda atraer a diversos tipos de industrias”, complementó el presidente del Concejo.



Si la respuesta no es la que esperan, el derecho de petición habrá sido tan solo un preámbulo para una acción de tutela, que realizarían amparados por la ley, para el restablecimiento del buen nombre.

