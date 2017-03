Entregan vía de Dabeiba (Antioquia) a zona de normalización Farc

Llegar de la cabecera municipal al municipio de Dabeiba (Occidente antioqueño) a la vereda Llano Grande Chimiadó se tardaba dos horas en vehículo o cuatro a pie.



Ahora, tras el mantenimiento, adecuación y ampliación de la carretera de 20 kilómetros realizado por la Décima Séptima Brigada unidad de la Séptima División del Ejército Nacional, ahora el trayecto tardará 40 minutos en promedio.

“Fueron seis puntos rurales conectados al sector de El Cañón de La Llorona los que resultaron favorecidos tras la intervención de los Ingenieros Ingenieros No. 17 'Gr. Carlos Bejarano Muñoz’ que intervinieron ese tramo, el cual se encontraba en pésimas condiciones”, contó el Coronel Antonio José Dangond, Comandante de la Décima Séptima Brigada.



A pesar de que en Llano Grande hay una Zona Veredal de Normalización Transitoria (ZVNT) de las Farc, para el uniformado, el beneficio es para más de 5.000 campesinos incluidos cerca de 1.500 niños (200 de ellos estudiantes de las cinco escuelas de las zonas lejanas a sus viviendas), 400 adultos mayores y 100 personas con necesidades especiales.



“Todos los residentes del Cañon de Chimiadó donde están las veredas: El Retiro, Los Naranjos, La Mesa, Llano Grande, El Salado y el Cañón de Urama, teníamos muchas dificultades para sacar nuestros productos agrícolas para la venta, el transporte de personas enfermas, porque si no encontraban transporte privado debían movilizar los allegados en hamacas, caballos o mulas porque dichos sectores no cuentan con centros de salud y el transporte en motocicleta no era el mejor. Todos estamos muy contentos”, indicó Luis Gonzalo David, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Llano Grande Chimiadó.



Los trabajos duraron aproximadamente dos meses -del 29 de noviembre del 2016 hasta el pasado 24 de febrero- y la inversión para las obras fue de más de 520 millones de pesos.



Las autoridades militares y el Fondo Paz del Gobierno Nacional, indicaron que el objetivo era que esta población pudiera tener un desarrollo social, económico y cultural tras ser una zona históricamente golpeada por la violencia.



MEDELLÍN