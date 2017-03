Habrá mayores controles a carros chimenea e industrias en Medellín

27 de marzo 2017 , 08:48 a.m.

27 de marzo 2017 , 08:48 a.m.

Pese a que en los últimos días se ha presentado una reducción de partículas contaminantes en el aire de Medellín y el valle de Aburrá, varias de las medidas decretadas tras la alerta roja se extenderán hasta el próximo viernes, con el fin de seguir mitigando la emergencia ambiental.



Pero no solo se trata de la extensión del pico y placa a seis dígitos, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos.



El alcalde Federico Gutiérrez anunció que también se hará un mayor control a las industrias ubicadas en el valle de Aburrá, “especialmente a las 136 de ellas que emiten material PM 2.5 y dióxido de azufre”, de acuerdo con el comunicado emitido por todos los alcaldes este fin de semana.



Asimismo, manifestaron que de esas empresas, siete fueron cerradas y que a 44 se les iniciará la verificación y la investigación correspondientes, de modo que puedan tomarse acciones legales, pues hay indicios de que incumplen algún parámetro de emisión de contaminantes.



Igualmente, en los últimos días se están endureciendo los controles a fuentes móviles, en especial volquetas, camiones y buses chimenea.



Por ejemplo, solo el pasado sábado se sancionaron más de 80 vehículos de este tipo. Y, en adelante, las sanciones no serán multas económicas sino la inmovilización del carro.



Para volquetas y camiones seguirá restringida la circulación en el perímetro urbano y solo podrán transitar de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.



“La ciudadanía tiene la razón, porque la gente está haciendo un gran esfuerzo bajándose de su vehículo, pero sigue habiendo volquetas, buses y camiones chimenea, los agentes de tránsito se van a concentrar es estos y van a ser inmovilizados”, explicó Gutiérrez el sábado en la noche, después de la Junta Metropolitana con los alcaldes de los municipios del valle de Aburrá y autoridades ambientales, en la que se decidió por unanimidad mantener las medidas para seguir mejorando la calidad del aire.



Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que reporte los casos de vehículos contaminantes, mediante las líneas telefónicas 4457895 y 4457821 y las cuentas de twitter @sttmed y @areametropol.



Asimismo, pidieron que se mantenga la colaboración de toda la ciudadanía, pues el cumplimiento de las medidas permitió que mejorara la calidad del aire en la mayoría de las estaciones evaluadas en el protocolo de medición.



En vista de ello, a partir de ayer se levantó la restricción para realizar actividades al aire libre y desde hoy las instituciones educativas pueden desarrollarlas de nuevo.

El próximo viernes en la tarde se determinará si se levantan las medidas o se continúa con ellas.



El mandatario local puntualizó que aunque estas acciones no se implementaron para controlar la movilidad, el menor tránsito de vehículos ha permitido descongestionar las vías y disminuir la accidentalidad en un nivel superior al 50 por ciento.



MEDELLÍN