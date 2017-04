Hallan cuerpo sin vida en el río Medellín, al norte de la ciudad

El cuerpo sin vida de una persona fue hallado esta tarde en el río Medellín, en su recorrido por el municipio de Barbosa (norte del valle de Aburrá).

"Hacia las 2:15 p. m. nos llegó información de que se recupera un cuerpo sin vida en el sector de la vereda Popalito, en la hidroeléctrica", contó Luis Miguel Aguirre, comandante del cuerpo de bomberos de ese municipio.



Sin embargo, Aguirre expresó que no tienen muchos datos sobre la situación, pues fue la hidroeléctrica de Popalito la que reportó el caso. "De acuerdo al protocolo que maneja esa empresa, cuando hacen la recuperación del cuerpo no dejan ingresar a los bomberos, ya el procedimiento lo hacen directamente con Fiscalía", dijo.



Sin embargo, aún no se sabe con certeza si este cuerpo sería el de uno de los tres hombres que este sábado fueron arrastrados por una creciente súbita de la quebrada La María, en Itagüí (sur del valle de Aburrá).



"La verdad, podría ser, aunque históricamente los cuerpos que vienen desde la ciudad de Medellín sd demoran al rededor de dos o tres días para llegar a Barbosa; pero ha habido casos donde ha ocurrido un incidente en Medellín y los cuerpos han bajado en menos de 12 horas a nuestro municipio", informó Aguirre.



Será labor de la Fiscalía determinar si el cuerpo sin vida corresponde o no a alguno de los tres hombres desaparecidos, concluyó el comandante de Bomberos de Barbosa.



MEDELLÍN