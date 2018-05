En Valdivia habilitarán 3 nuevos albergues temporales para afectados

El ya atiborrado coliseo de Valdivia (Norte de Antioquia) se congregó aún más en horas de la mañana cuando los líderes sociales reunieron a la población evacuada del corregimiento de Puerto Valdivia para incitar a una marcha de protesta.

Demora en entrega de alimentos, largas filas para poder bañarse e ir a los servicios sanitarios, y falta de carpas y colchonetas, son las quejas de los más de 2.200 evacuados, que siguen llegando.



"Hay mucha gente que desde ayer (jueves) no ha comido ni siquiera desayunado. Es que ya hay demasiadas personas y ya ni las carpas ni el espacio dan abasto. Y eso demora la atención y de ahí el desespero", contó Iván Andrés Mejía, líder social de Puerto Valdivia.



Sin embargo, antes de comenzar la protesta, el alcalde de Valdivia, Jonás Henao, anunció que habilitarán tres albergues temporales más para reforzar los cinco que hay actualmente.

Es que ya hay demasiadas personas y ya ni las carpas ni el espacio dan abasto FACEBOOK

TWITTER

"Nadie tenía previsto el desbordamiento del río y que tantas personas serían evacuadas, es que fueron 1.200 en una madrugada. Pero aquí lo importante es que están a salvo y les vamos a brindar una buena atención. Las comidas sí las hay, y ya vamos a implementar la logística para mejorar la alimentación y el alojamiento ", dijo el mandatario.



Añadió, que el flujo de personas que siguen llegando a la cabecera municipal sigue en aumento y ya no hay in censo real.Por ende, el tema de la alimentación es complejo porque no tienen los suficientes restaurantes para atender dicha demanda.

El corregimiento de Puerto Valdivia (Norte de Antioquia) es uno de los 12 lugares en los que se hicieron evacuaciones para evitar una tragedia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Vamos a organizarlos en grupos, para lo que nos ayudará Policía, ejército y entidades de gestión del riesgo y así ser más eficientes", dijo el alcalde.



Sobre la decisión, Mejía indicó que esperan que esto ayude a desaturar los albergues y mejorar las condiciones. Pues hay quienes han propuesto bloquear las vías en señal de protesta.



Sin embargo, resaltó la atención recibida en salud pues no se han presentado emergencias.

Siguen las lluvias

Y es que el torrencial aguacero que cayó en Valdivia en la noche del jueves 17 de mayo incrementó las molestias por las que ya pasan los afectados.



Sobre las precipitaciones, el capitán René Bolívar, del Dapard, indicó que pese a la fuerte lluvia, los niveles del río Cauca incrementaron levemente y se mantienen sobre el nivel normal de la temporada (1.800 metros cúbicos por segundo).



"La lluvia del jueves no generó riesgo alguno para las comunidades río abajo del embalse. Seguimos monitoreando los niveles", dijo el funcionario.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO