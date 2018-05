Sicosis colectiva entre evacuados de P. Valdivia: director de hospital

Es una carrera contrarreloj. No solo la que se hace en Hidroituango para terminar la construcción de la presa, sino la del personal de salud de Valdivia para atender a la población evacuada del puerto debido al riesgo en la central hidroeléctrica.

Según el último censo entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), son más de 2.000 las personas que han llegado al casco urbano desde el pasado miércoles 16 de mayo, las cuales no solo han necesitado albergues, sino también atención médica y sicosocial.



Juan Felipe Speck, director del Hospital San Juan de Dios de Valdivia, explicó que la situación es crítica en cuanto a atención y recursos.



“Ha sido tensionante, todo el recurso humano está cansado, hemos respondido hasta donde hemos podido, pero es demasiada la gente. Necesitamos apoyo porque la gran mayoría de la población requiere atención sicosocial”, explicó el directivo médico.

Las personas evacuadas requieren atención médica y sicosocial, para tratar el impacto emocional de la emergencia. Foto: Alejandro Mercado / EL TIEMPO

Si bien cuenta con el apoyo de la Cruz Roja y del Departamento, no ha sido suficiente. De hecho, advirtió que, si la situación continúa así, no sabe hasta cuándo puedan aguantar. Expresó el director que lo primordial es ayuda para reemplazar personal médico porque los que tienen que no han descansado y las auxiliares de enfermería están doblando turno.



La situación superó la capacidad instalada. Son aproximadamente 60 personas para atender a los más de 2.000 evacuados de Puerto Valdivia, que se suman a la población del casco urbano de Valdivia. Entre esos, sobresalen 16 enfermeras, 8 médicos, 3 enfermeras jefes y 2 sicólogos.

En la parte física, Speck indicó que las principales dolencias son: diarreas, que es lo que más ha aumentado, dolor de estómago y aumento en la presión por el estrés.



Sin embargo, es atención sicosocial lo que más buscan las personas en el los puntos de salud. “Estamos manejando una especie de sicosis colectiva porque todo el mundo quiere irse para sus casas por las mismas condiciones en las que están. Entonces se comienza a generar una desesperanza aprendida, pero la gente está desesperada, no se halla y hasta les han dado nauseas”, explicó.

Luego de dejarlo todo en Puerto Valdivia, los casi 2.000 evacuados están en Valdivia, en albergues. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De igual forma, aclaró que ese nivel de desespero y estrés genera brotes de violencia como las marchas y protestas que están planeando los líderes sociales. Por eso, el médico resaltó la importancia de que las comunidades se tranquilicen para evitar que la sintomatología aumente.



“Es claro que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, que es un sitio donde dormir y poder comer. Los tiempos de entrega de alimentos están demorados. Pero nosotros como hospital estamos respondiendo”, puntualizó Speck.

Las personas sufren estrés y ansiedad porque tuvieron que dejar sus hogares en Puerto Valdivia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En el municipio, hay cuatro puntos de atención en los que se atienden principalmente menores de edad y adultos mayores. Uno está en el coliseo, otro en el colegio, otro móvil que visita a las veredas y el hospital San Juan de Dios.



Sin embargo, el director rescató el apoyo de las comunidades que se han ayudado unas con otras para tratar de sobrellevar la emergencia de la mejor manera.



“La solidaridad no tiene límites, pero sí la capacidad instalada que la tenemos reventada. No tenemos más espacio. Se tenían cuatro albergues y se tuvieron que habilitar tres más, pero sigue llegando gente”, contó el director.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Enviado especial a Valdivia