'En Segovia y Remedios se han formalizado 34 Cooperativas': Luis Pérez

Después del Consejo de Seguridad, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez informó que él Ejército se tomó las instalaciones del colegio de Remedios para controlar el orden público en el municipio.



“Allí encontraron todo tipo de explosivos y desde ese lugar estaban lanzando explosivos. Pero hay que resaltar en ambos municipios se han formalizado 34 cooperativas y solo faltan 8 que son el problema definitivo”, informó el Gobernador.

Asimismo, informó que lanzará un proyecto similar al que hicieron en Buriticá de “empadronamiento de los mineros artesanales, pues hay varios que se las dan de mineros y en realidad son ilegales”. Cada Alcalde deberá censar y empadronar a los mineros de su zona.



Mientras tanto en Medellín, después de que se despachara una caravana con víveres hacia el Nordeste antioqueño para suplir las necesidades de escasez de alimentos productos del paro minero en Segovia y Remedios, la capital de Antioquia volvió a hacerse presente.

Cada Alcalde deberá censar y empadronar a los mineros de su zona FACEBOOK

TWITTER

Cerca de 200 personas se congregaron en el parque de las Luces, al frente de La Alpujarra con pancartas y arengas en apoyo al paro minero, que ya ajustó 20 días.



“Este no es un plantón de negociación sino de apoyo a los compañeros del Nordeste. Esperamos que se solucione pronto la situación y que se propongan procesos serios de formalización porque los municipios no están preparados para la normativa minera de No Mercurio”, explicó Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol.

Algunos mineros se reunieron en Medellín para apoyar el plantón. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por su parte, a Segovia llegó obispo de Santa Rosa de Osos, Jorge Alberto Ossa, para sentarse a mediar con la Mesa Minera del Nordeste, el Gobierno y la empresa Grancolombia Gold, algo que parece complejo pues este martes, la empresa denunció el hurto de unos kits alimenticios.



“Ante la grave situación de desabastecimiento de alimentos, los empleados de Grancolombiagold en Medellín enviaron 1.500 mercados con 1.500 botellas y 6 litros de agua para apoyar a sus compañeros en Segovia y Remedios (…) Luego de recibir los mercados varios de nuestros empleados denunciaron que les habían quitado los mercados manifestantes armados con palos y machetes. Adicionalmente los manifestantes arrojaron un explosivo contra una vivienda en la cual se encontraba una menor de edad que se vio afectada”, manifestó José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grancolombiagold.



MEDELLÍN