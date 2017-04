En Santa Elena avanza la numeración predial

El corregimiento de Santa Elena, ubicado al oriente de la ciudad y compuesto por 11 veredas, fue seleccionado para ser el primero en Colombia en tener nomenclatura domiciliaria en la totalidad de sus predios.



Para ello, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, entregó de manera gratuita los certificados de nomenclatura domiliciaria entre el mes pasado y el actual, en la Casa de Gobierno del corregimiento.



Más de 1.400 propietarios o poseedores de inmuebles participaron en la entrega de los documentos, los cuales les permitirán conocer el nuevo proceso de numeración e incorporarla en sus actividades diarias. Asimismo, estos también tendrán validez ante las distintas oficinas donde se requiera acreditar el cambio de la nomenclatura efectuado.

Para recibir el certificado, los habitantes de Santa Elena presentaron el documento de identificación y suministraron el número de matrícula que se encuentra en el impuesto predial o en el certificado de libertad del inmueble. No obstante, quienes no eran los propietarios del predio llevaron una autorización escrita del poseedor.



Según José Nicolás Duque Ossa, secretario de Gestión y Control Territorial, la Administración Municipal invirtió en la primera fase alrededor de 167 millones de pesos. Además, agregó que la asignación de nomenclatura no tiene relación con el impuesto predial, por lo que no generará incremento en los impuestos o en el valor del predio.

Con el proyecto de numeración se facilitarán las relaciones entre los ciudadanos, quienes podrán precisar y ubicar un lugar, una dirección o un referente territorial.



Jhon Fredy Muñoz Giraldo, ingeniero electrónico y quien lleva viviendo en Santa Elena cinco años, será uno de los beneficiados.



“Uno se ubica por puntos de referencia o nombres de las veredas que se conocen, considero que la nomenclatura va a aportar en la extensión y nos vamos a sentir más cercanos a la ciudad”, expresó el ciudadano.



Por otra parte, la nomenclatura domiciliaria también permitirá que las diferentes entidades lleguen mucho más rápido y entreguen posibilidades de distribución de recursos, guía de sistema de emergencia y control y seguimiento de los servicios públicos.

Concurso de placas



El concurso 'Re-conocé Santa Elena' recibió propuestas hasta el 18 de noviembre del 2016. Foto: Cortesía Catastro Medellín

El 10 de octubre del año pasado, la Alcaldía de Medellín abrió ‘Re-conocé Santa Elena’, un concurso para elegir la placa que llevarían todos los predios del corregimiento más grande de la capital antioqueña.



Mónica Tatiana Chica, estudiante de diseño gráfico de la Colegiatura Colombiana, fue la ganadora, después de competir con otras 134 propuestas. Carolina Martínez, Elida Zapata, Jhoanna Carmona, Daniela Bedoya, Andrés Quintero y Amalia Echeverri fueron los finalistas.



Duque manifestó que con el concurso buscaban la participación de la ciudad. Además, les pidieron a los diseñadores que sus propuestas contaran con elementos autóctonos de Santa Elena.



Para la selección de los finalistas se realizaron tres filtros. El primero, a cargo del equipo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. En el segundo participaron Andrea González, gerente de Corregimientos y Juan Manuel Velásquez Correa, subsecretario de Catastro. En el último filtro, para definir el ganador, se contó con la decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su equipo de trabajo.

Duque estimó que la producción e instalación de las placas, que se realizará en el segundo semestre, costará aproximadamente 93 millones de pesos, lo que quiere decir que la inversión total del proyecto será de 260 millones de pesos.



Hace dos años, la nomenclatura domiciliaria comenzó en parte del corregimiento de San Antonio de Prado y, según la Alcaldía, ha tenido un cambio positivo, pues “la nomenclatura es una herramienta de planeación fundamental para la ciudad”.



Por otro lado, en San Cristóbal también se iniciará el proceso de nomenclatura en el segundo semestre de este año, mientras que Altavista y San Sebastián de Palmitas serán nomenclados en el próximo año.



Para el plan de nomenclatura en las cinco zonas rurales de la ciudad, la Alcaldía ha destinado 1.212 millones de pesos.



Los selenitas que no pudieron reclamar el certificado lo podrán hacer de manera gratuita, ingresando a www.medellin.gov.co/certificadoscatastrales o se pueden acerca al Centro Administrativo La Alpujarra.



