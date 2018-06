En promedio, cada día asesinan a dos personas en Medellín

26 de junio 2018 , 07:45 a.m.

Días de hasta cinco asesinatos. Cadáveres hallados en costales y bolsas. Muertos en balaceras, en intentos de hurtos y en riñas.



Aún no se ha cumplido la mitad exacta del año y Medellín registró 296 homicidios entre el primero de enero y el 15 de junio, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).



Lo alarmante no solo es que se sigan presentando con frecuencia muertes por violencia, sino que además ya se tengan (a 15 de junio) 72 casos más que en el mismo periodo de 2017.

Para muchos sectores la situación es preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las mayores apuestas de la actual administración es la seguridad. Para los habitantes de las comunas y corregimientos más afectados, como el Centro, San Javier, Robledo y Altavista el temor persiste.



Pero, ¿a qué se debe que de 166 días (hasta 15 de junio) solo 32, no consecutivos, hayan transcurrido sin un solo homicidio? De acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), hay tres causas principales.



La primera de ellas, las pugnas internas de los grupos delincuenciales por situaciones de desacomodos causados por el accionar de las autoridades. Esto quiere decir que el aumento de las capturas de integrantes de estructuras organizadas (2.785 de 2016 a la fecha, de las cuales 111 fueron a cabecillas) ocasiona fricciones y desemboca en guerras.

La segunda es la intolerancia, que ronda el 20 o el 25 por ciento de los casos, de acuerdo con Rodríguez, por conflictos pasionales, personales o riñas asociadas al consumo de alcohol y sustancias sicoactivas.



La tercera son las disputas entre combos por el control territorial y de las rentas criminales, una situación histórica en la ciudad.



Llama la atención que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 20 y los 30 años y que el 60 por ciento de las personas asesinadas tenía antecedentes penales, indicó el subcomandante.



“Esto no es ninguna justificación para que se presente el homicidio, sin embargo, se debe establecer la vinculación de las personas asesinadas con alguna estructura criminal”, dijo Rodríguez, y agregó que una particularidad es que cada vez los cabecillas de las bandas son más jóvenes.



En el transcurso del año, además, solo 188 de los 296 homicidios tienen una causa definida. Los demás, anotó el subcomandante, no tienen un dictamen de Medicina Legal o no cuentan aún con las pruebas rotundas que permitan esclarecerlos. En este sentido, dijo, se ha mejorado mucho en la captura en flagrancia de los presuntos responsables y la ciudad presenta uno de los mayores índices de detenciones por asesinatos del país.

¿Funciona la estrategia?

Frente a este panorama, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como colectivos ciudadanos cuestionan las estrategias de seguridad que se implementan en la ciudad.



Según Gerardo Pérez, integrante del colectivo No Matarás, hay una contradicción entre las medidas que se ejecutan y el incremento de homicidios. Le preocupa también que la mayor cantidad de víctimas sean jóvenes y que se estén estigmatizando con la creencia de que todos pertenecían al crimen.

“Cuando esto pasa es porque el joven no encontró otras opciones en la vida y eso es un fracaso como sociedad. Es triste cuando uno va a los barrios populares y ve a los jóvenes en niveles altos de consumo, sin posibilidades, a merced de los grupos delincuenciales”, dijo.



Por su lado, Lukas Jaramillo, director de Casa de las Estrategias, considera que los asesinatos están creciendo porque siguen intactas las raíces del problema.

“La capacidad violenta de Medellín disminuyó un poco, pero no ha dejado de existir. Eso tiene una raíz muy profunda, una tradición, algo que se va heredando en los mismos microespacios”, expresó.



Ambos expertos creen que las capturas no son la única solución ni la causa primordial del aumento de homicidios. Para ellos, las medidas policivas de reacción deben ser acompañadas en mayor medida con estrategias de prevención, que solo se logran con una mayor inversión social.

Centro, el de más casos

Para recuperar la seguridad no solo se necesita de pie de fuerza,sino también de programas sociales, artísticos y culturales. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La comuna 10 (La Candelaria), el Centro de la ciudad, ocupa el primer lugar en la lista de homicidios, con 53 casos registrados a 15 de junio. De acuerdo con el coronel Rodríguez, la situación en este lugar es atípica respecto a las causas de los asesinatos, si se compara con las demás comunas y corregimientos. Según dijo, el 60 por ciento de los casos allí es causado por problemas de convivencia, riñas y peleas.



También afirmó que en estas problemáticas influye el hecho de que allí haya unos 3.000 habitantes de calle y unas 25.000 personas en situación de calle. “Hacemos planes de prevención en los sectores emblemáticos de mayor concurrencia como los cuatro parques: Berrío, San Antonio, Bolívar y Plaza Botero”, dijo el subcomandante, y añadió que se trabaja en los sectores en los que tradicionalmente se agrupan las personas para consumo de estupefacientes, como la avenida de Greiff, donde se han capturado varias personas por distintos delitos y se han decomisado sustancias sicoactivas.





