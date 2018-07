En medio del temor, conductores de Medellín piden mayor seguridad

Más seguridad. Eso piden los conductores de taxis y buses de Medellín. Se lo piden a la Policía, a la Alcaldía y, especialmente ayer, en su día, a su santa patrona: la Virgen del Carmen. Cualquier protección sirve.



Los pitos dicen lo que la voz no puede. Con variedad de caravanas en la ciudad, estos fueron el grito de auxilio para denunciar la peligrosa realidad que viven en materia de seguridad, especialmente en el occidente, zona en la que en menos de tres meses ya van dos buses incinerados y un conductor asesinado.

El miedo es notable en la terminal de buses de la empresa Coonatra, que tiene dos de sus rutas en cese de actividades. Los conductores no dan la cara, tampoco sus nombres, y son pocos los que se atreven a decir lo que muchos sienten.



“Mi mayor temor es dejar sola a mi familia. Tengo dos hijos pequeños y yo no me quiero morir. Tengo miedo, mucho miedo. No quiero salir a trabajar y si me toca hacerlo lo haría con mucha incertidumbre”, confesó uno de los conductores de una de las rutas en paro.

Agregó que no tienen garantías para realizar su labor pues están en medio de un problema recurrente y que se puede seguir presentando. Por eso frenaron su actividad, porque no quieren correr con la misma suerte de Jhon Jairo Sánchez, su compañero de 24 años asesinado a tiros el pasado viernes 13 en Calasanz, a 100 metros de donde un día antes, un bus fue quemado.



Otros que tuvieron que suspender su servicio fueron algunos conductores de la ruta 303 de Circular Sur, también de la empresa Coonatra y que también opera en el Occidente de la ciudad, quienes denunciaron amenazas e intimidaciones en medio de la prestación de su servicio.



“Personas en moto les salieron a dos compañeros conductores y les dijeron que ‘sí no iban a copiar o que si necesitaban otra muestra de que no estaban bromeando y que no responden por los conductores’”, denunció uno de los conductores.



El llamado es claro: necesitan que les brinden la seguridad necesaria.

Los taxistas también dijeron sentirse vulnerables por la inseguridad en Medellín. Foto: Cortesía

Una seguridad que también piden los conductores de taxi, pues tanto el homicidio de Sánchez como la quema del bus el día anterior, se cometieron en taxis que fueron hurtados y posteriormente abandonado.



John Betancur, vocero del gremio taxista Cultura Amarilla, manifestó que ellos también están expuesto a la inseguridad en la capital antioqueña, pues si bien no tienen un estipulado de vehículos hurtados para la ejecución de actos ilegales, sí tienen el número de víctimas mortales: cinco en lo que va del año.



“Se han emprendido algunas campañas con las autoridades, quienes están intensificando las requisas a conductores y pasajeros en algunas comunas de la ciudad. Pero los cierto es que somos muy vulnerables porque todo el día estamos en la calle”, explicó Betancur.

Indicó que los ‘combos’ muchas veces los ven como integrantes de los cuerpos armados y que les están haciendo inteligencia en los barrios, por lo que aclaró que está prohibido que la fuerza pública haga uso de estos vehículos para sus labores.

“Nos terminan involucrando en conflictos en los cuales no tenemos nada que ver haciéndonos aún más vulnerables”, puntualizó el vocero.



Para mitigar el impacto a los más de 60.000 usuarios diarios en ocho barrios que se movilizan por estas rutas, la empresa decidió modificar temporalmente las rutas.



Para Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transporte Público Colectivo del Valle de Aburrá (Asotransvaa), “estas medidas son paños de agua tibia que no solucionan el problema de fondo”.

Autoridades responden

Lamento profundamente la muerte de John Jairo Sánchez Conductor de bus. Mientras él trabajaba de manera honesta, otro dedicado a la ilegalidad le quitó la vida. Esos son los contrastes de nuestra ciudad. A este asesino ya lo tenemos identificado y va a caer. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 13 de julio de 2018

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, anunció que desde la administración se ha brindado el acompañamiento a la empresa transportadora.



“Estuvimos reunidos con los conductores y con la empresa, así como con los diferentes organismos de inteligencia militar, y esperamos que finalizando el día retomen su ruta con normalidad”, expresó el funcionario.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que tienen plenamente identificado al autor material del homicidio del conductor John Sánchez, así como la estructura criminal que dio la orden.



“La única opción que tenemos es generar confianza en la ciudadanía. Hemos ofrecido a los conductores hacerles acompañamiento policial y esperaremos su respuesta a las propuestas hechas”, puntualizó el alcalde.



La incertidumbre sigue en los conductores que marcharon con sus vehículos decorados en honor a su patrona, pero con la certeza de que necesitan más que una bendición para sentirse seguros.



