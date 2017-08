Mineros de Segovia atacaron escuela en la que se refugiaba el Esmad

Durante el paro minero que ya completó 28 días en Segovia (noreste de Antioquia) no solo han quedado 8.400 alumnos desescolarizados, sino que también los protestantes dañaron una de las instituciones educativas, ubicada en el centro del conflicto.

Un vídeo que circula en redes sociales, grabado por la Sijín, muestra los daños de la Institución Educativa Liborio Bataller. Con piedras y artefactos artesanales, destruyeron techos, paredes, puertas, rejas y pisos.

Pero eso no es lo único, Félix Antonio Gómez Barrientos, secretario de Educación de Segovia, contó que “lastimosamente, el Esmad se atrincheró en la institución desde el pasado martes y los protestantes tiraron artefactos artesanales, dañaron puertas, quemaron pupitres y robaron computadores”.



La escuela está ubicada en el centro de Segovia y quedó en la mitad de los enfrentamientos entre el Esmad y los mineros. Eso afecta a casi 4.000 niños y adolescentes que estudian allí.



“Los daños el primer día fueron de 60 millones de pesos, este miércoles hubo más disturbios en el plantel, que no están cuantificados”, advirtió.



Entre tanto, el secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, contó que en Segovia la situación preocupa mucho y que dadas estas circunstancias no están en la capacidad de pedirles a los estudiantes e inclusive a los maestros estar en las aulas de clases.

“Desde las instituciones educativas hay enfrentamientos. Si no tenemos un concepto de seguridad, que nos permita un parte de tranquilidad, no podemos arriesgar la vida de nuestros niños y maestros”, agregó Restrepo.



El secretario departamental aclaró que en Remedios, municipio vecino, donde los mienros también salieron a paro, la situación es diferente. “La normalidad académica es del 70 por ciento. De 8.000 estudiantes, solo 1.700 no asisten a clases”, aclaró.



Entre tanto, el coronel Wilson Pardo, comandante de Policía Antioquia, dijo que este es un paro armado, que ya deja dos muertos, más de 20 heridos y 300 locales comerciales cerrados.

Según precisó, en las últimas horas ,capturaron a 19 infiltrados en el paro, que tienen antecedentes por los delitos de terrorismo, tráfico de explosivos, manipulación de explosivos y de sedición. Además, van nueve menores de edad aprehendidos, a quienes se les restablecieron sus derechos.



El oficial dijo que hay puestos de control en las vías principales, que comunican a Segovia con el resto del noreste antioqueño, Bajo Cauca y con Medellín, donde hubo bloqueos de vías y disturbios.



El balance que entrega es de 15 policías lesionados de forma leve. “Utilizan balines y artefactos artesanales, y prueba de ell, es que el joven que falleció tenía un balín en el pulmón y otro en el corazón, según arrojó la necropsia”.

Remedios es el otro municipio antioqueño que está en paro minero. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El oficial se refiere a Brandon Estiven Ochoa, de 18 años, quien falleció el pasado martes en medio de la protesta minera, en el sector Reversadero, conocido como La Electrificadora.



“Tenemos elementos para establecer que la muerte fue por la acción de los manifestantes y que ni el Esmad ni la Fuerza Pública estaban en ese lugar, a la hora de la muerte de este joven”, concluyó.



MEDELLÍN