En Medelllín los barrios con más robos están en el centro

a Candelaria es la zona de mayor contraste de la ciudad. En el sector tiene asiento la mayoría del comercio formal, pero también le sobreviene la mayor informalidad y contrabando.



No cabe duda de que es el área más transitada por los habitantes de Medellín para estudiar, laborar, ‘hacer vueltas’ o ir de paso. Sin embargo, el microtráfico, la extorsión y la prostitución se han instalado en su territorio. Y, como si fuera poco, es la parte de la capital antioqueña con más cámaras de seguridad y policías, y no obstante es la más insegura.

En ese barrio, ubicado en todo el corazón de la comuna 10, cerca del parque Berrío se registraron 1.834 hurtos a personas, entre enero y octubre de este año. De lejos está el segundo más afectado, Barrio Colón, también Centro, con 398 casos.



En la ciudad se denunciaron 13.158 hurtos a personas en los primeros 10 meses, frente a 10.601 del mismo periodo anterior, lo que representa un aumento del 28 por ciento, según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín.



La modalidad de atraco es la que más aumentó este año, con 6.068 denuncias, 1.347 más que el año pasado; seguido de la llamada millonaria que, en 2016, solo tuvo una denuncia. Este año van 10. El uso de la escopolamina todavía es un arma estratégica para los ladrones, van 505 denuncias, frente a 195.



El director del Sisc, que lleva las estadísticas del crimen en la ciudad, Daniel Yepes, dijo que el 50 por ciento de los hurtos a personas es de celulares y que, precisamente, comprar esos aparatos electrónicos de segunda, sin importar que sean robados, o no, incentiva este delito.



Yepes explicó que La Candelaria, históricamente ha sido el que registra más hurtos a personas, porque recibe muchos transeúntes y porque hay mucha concentración de establecimientos comerciales y de transporte público.



El funcionario aseguró que distinto a otras administraciones, la denuncia de hurtos aumentó, pero no porque haya más casos sino porque hay más confianza de parte de la ciudadanía hacia la Policía y la Administración.



“Las encuestas de ‘Medellín Cómo Vamos’ sobre percepción de seguridad revelan que las denuncias aumentaron en todos los delitos, sobre todo en hurto a personas, el indicador que más subregistro tenía.

El director contó que gracias a esas denuncias, las autoridades lograron sacar una georreferenciación del crimen, que les dice en qué barrios, a qué hora y qué días se comenten los hurtos, información que le ayuda a las autoridades a diseñar estrategias para combatir los robos y resolver los casos.



De acuerdo con información del Sisc, el hurto a personas, generalmente es más común los días viernes y sábado, cuando las personas están hasta altas horas de la tarde.



“La gerencia operativa hoy depende de la denuncia de la ciudadanía y eso nos tranquiliza, cuando sabemos que esta aumenta. Con esas cifras, hemos georreferenciado el crimen no solo por barrios sino también por calles. La Policía sabe dónde concentrar su operatividad, qué cámara está sobre esa vía, para que desde el sistema de video vigilancia se pueda articular la visualización y tener una reacción inmediata”, agregó.



Max Yuri Gil, sociólogo y experto en violencia urbana, dijo que hay que aclarar que tan cierto es que las cifras están creciendo porque hay mayor confianza de la ciudadanía hacia las autoridades o, por el contrario, aumentó por el número de casos o se dispararon por ambas cosas.

La gerencia operativa hoy depende de la denuncia de la ciudadanía y eso nos tranquiliza, cuando sabemos que esta aumenta. Con esas cifras, hemos georreferenciado el crimen

“La cifra de los atracos es alarmante, lo que preocupa porque este tipo de robos no se denuncian de forma tardía, las víctimas suelen hacerlo en las siguientes horas. La Alcaldía debe aclarar por qué la gente antes no denunciaba, eso no tenía sentido”, cuestionó.



El sociólogo además dijo que la mayoría de barrios que aparecen en todas las modalidades de hurtos están ubicados en el Centro o en Belén, Laureles y El Poblado, zonas de estrato alto, que no están en la periferia.



“Qué está pasando con la estrategia de seguridad, la Policía no logra impactar positivamente con el plan cuadrantes, falta mayor reacción oportuna, pese a que hay más tecnología como cámaras, vehículos y georreferenciación”, advirtió Gil.



El experto además aseguró que la Policía no se puede dedicar a capturar y capturar delincuentes, debe tener clara la ruta de los celulares y autopartes robados para acabar con el problema de raíz, porque esos ladrones fácilmente son reemplazados.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO Medellín

@Johapareja - deipar@eltiempo.com​