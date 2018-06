En Medellín se han atendido a más de 5.000 desmovilizados en 15 años

Pese a haber salido de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) hace 15 años, Diego Saldarriaga sigue luchando. No con fusil, tampoco encapuchado. La lucha ahora es por él, por sus sueños y por un futuro mejor con su negocio de chocolates veganos.Cinco años duró en las filas de la ilegalidad. Era menor de edad cuando decidió dejar las filas de la Auc para ingresar al Proyecto de Apoyo a la Reintegración Sostenible para un Territorio en Paz, programa que cumplió 15 años de haber sido implementado en la capital antioqueña.

Desde ese mismo (2003) Diego está en el proyecto. “Vivo mucho mejor. Tengo calidad de vida, sueños y un proyecto productivo con el que quiero crecer”, contó. Desde su chocolatería, también quiere aportar a la transformación. Por eso parte de la materia prima necesaria para su negocio, el cacao, se lo compra a familia en Granada (Oriente) que fueron desplazadas por la violencia y que poco a poco están volviendo.

En #Medellín, durante 15 años, más de 5.000 colombianos han hecho parte del proceso de reintegración sostenible para un territorio en paz. #SeguridadyConvivencia pic.twitter.com/tS1JDfyzST — Seguridad MED (@seguridadmed) 25 de junio de 2018

Él hace parte de las 5.110 personas de la población desmovilizada de los grupos armados al margen de la ley que han sido atendidas por el programa.



Sobre este, Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, recalcó que “hace un acompañamiento integral. Es decir, que les ofrecemos apoyo sicológico y jurídico. En educación, les permitimos que terminen sus estudios primarios y secundarios, y si quieren formación para el trabajo, no solo se las ofrecemos, sino que les ayudamos a conseguir empleo o en el emprendimiento que estén haciendo”.De la cifra de personas atendidas, prosiguió Calle, 2.380 han terminado el proceso exitosamente, el cual dura aproximadamente seis años y medio. De esos, 729 lo lograron en los últimos años.

No ha sido un proceso fácil, reconoció la subsecretaria. El nivel de frustración en estas personas para este tipo de cambios es elevado y de ahí que la cifra de quienes terminan todo el proceso no sea mayor.



“Sin embargo esto no quiere decir que quienes no lo hayan logrado reincidan en el conflicto, pero hay que resaltar que casi el 50 por ciento haya culminado el proceso, porque es un trayecto largo”, aclaró Calle.



Otras cifras destacables por la alcaldía de Medellín, son las 1.883 personas desmovilizadas que certificaron su bachillerato y los 1.261 que aplicaron para el desarrollo de competencias laborales.



“2.513 de los beneficiados, hoy tienen empleo y 1.437 han emprendido o fortalecido sus proyectos productivos con el beneficio de inserción económica que les otorga la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad del orden Nacional con la cual existe un convenio desde 2009”, aseguró la alcaldía.

Fue un placer conocer a Diego Saldarriaga, un rastafari que terminó su proceso de reintegración con la @ARNColombia y hoy tiene su empresa de chocolatería. El cacao, insumo principal de su proyecto productivo, lo compra a familias víctimas de la guerra #UnaOportunidadLoCambiaTodo pic.twitter.com/6iVALOe4Wy — Andrés Stapper (@AFSTAPPER) 25 de junio de 2018

De hecho, en una ceremonia realizada en el Teatro Pablo Tobón Uribe, 187 personas recibieron su certificación de culminación del proceso. También, 21 empresas recibieron un reconocimiento por apoyar esta misión de transformación social.



No solo eso. La administración aseguró que en el Proyecto de Reintegración Sostenible para un Territorio en Paz, cerca de 200 entidades se han comprometido con la generación de empleo para la población desmovilizada. “Actualmente, 30 organizaciones mantienen este compromiso de transformación social”.



En el evento estuvo el director General de la ARN, Andrés Stapper, quien se refirió a la importancia de este programa en la capital antioqueña.



“Medellín fue pionera en la implementación este tipo de programas y eso hay que rescatarlo porque fue de los primeros en crear los primeros modelos de construcción de paz. En este momento en el país se han desmovilizado más de 60.000 personas”, indicó Stapper.



MEDELLÍN