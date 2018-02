En Medellín, 8 de cada 10 personas detenidas quedan en libertad

El mismo ladrón que le arrebató el celular a Diana*, en el centro de Medellín, le robó a sus compañeras de trabajo y, de vez en cuando, ella lo ve en las calles buscando potenciales víctimas. Diana ha visto cuando lo arrestan, pero al día siguiente queda libre. Ella no entiende por qué, ha sido capturado por lo menos siete veces pero sigue con sus fechorías.

La razón radica en que 8 de cada 10 personas detenidas en el área metropolitana de Medellín quedan libres. El año pasado, hubo 18.000 capturas, de las cuales, el 80 por ciento no terminó en una cárcel, según datos oficiales.



Preocupa que la mayoría reincide una y otra vez, comete delitos que, a pesar de ser considerados menores por el Código Penal colombiano, como el hurto simple y porte de estupefacientes, afectan de manera significativa la percepción de seguridad y la tranquilidad de la ciudad.



El director seccional de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas, explicó que las capturas en flagrancia, es decir, cuando se estaba cometiendo un delito, representan más del 80 por ciento; mientras que con orden judicial, equivalen al 20 por ciento. Ahí viene la dificultad porque el grueso, según el director, tiene que ver con casos que para el Código Penal son de poca relevancia.



No obstante, hay casos que parecen no ser relevantes para la justicia, porque se trata del robo de un celular, pero para los ciudadanos son un perjuicio constante. Por ejemplo, la banda ‘los cocuelos’ hurtaba unos 25 celulares de alta gama al día en el centro, con rentas criminales superiores a 300 millones de pesos mensuales.



Después de casi 10 capturas en flagrancia, la Policía ganó la pelea al demostrar que era una banda y lograr que la Fiscalía les imputara el delito de concierto para delinquir. Pero mientras tanto, hicieron mucho daño.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez, aseguró que un delincuente que se captura en flagrancia robando un celular, ya lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo, pero eso no se tiene en cuenta por los jueces pese a la reincidencia.

En ello coincidió el fiscal, quien explicó que uno de los errores es que el juez evalúa el valor del objeto robado, y si es poco, la persona no se envía a prisión.



“Eso está mal porque un delincuente que se roba una bicicleta o un celular, lo hace más de 15 veces, este tipo de delincuentes deben salir de circulación, pues roban y apuñalan, esa práctica de dejarse en libertad por el valor de lo hurtado no es sana”, dijo.



Además, agregó que los jueces valoran mucho las garantías, pero a veces son excesivos porque el último mecanismo al cual acuden en el derecho penal es la cárcel. “Pero en este momento en esta sociedad en la que estamos con tanto nivel delictivo, la única solución que tenemos en la mano, mientras otras instituciones hagan algo preventivo, es la privación de la libertad”.



Juan Carlos Álvarez, doctor en Derecho Penal y docente de la Universidad Eafit, explicó que para que los delitos contra el patrimonio tengan penas superiores a cuatro años deben tener circunstancias de agravantes, de lo contrario, el fiscal no le podrá imputar al sospechoso hurto calificado, sino hurto simple. En esos casos, la pena no supera los cuatro años ni cumple los requisitos que establece la ley para imponer la medida de aseguramiento.

Lo que afecta la seguridad

El director de Fiscalías detalló que así la persona detenida cometa robos pequeños o supere un poco la dosis mínima de droga no será objeto de persecución penal y solo llegan a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde fiscales evalúan los casos y muchas veces otorgan libertades inmediatas.



Otros son llevados ante los jueces, quienes les decretan la libertad si consideran que la persona no es un peligro para la sociedad. “Las URI del país se encuentran llenas de habitantes de calle, la Policía captura a muchos de ellos para reportar actividad en su labor de vigilancia y eso aumenta las capturas, pero son poco efectivas”, dijo el funcionario.



Sin embargo, reconoció que muchos de esos delincuentes que quedan libres afectan la seguridad. Por ejemplo, un habitante de calle drogado puede agredir a otras personas, incluso con armas cortopulzantes, y para sostener sus dosis diarias, comente hurtos o le sirve a criminales.

En eso coincidió el comandante de la Policía al decir que muchas personas que portan pequeñas dosis distribuyen estupefacientes o se ven involucradas en otros delitos como homicidio, hurtos y riñas.



El oficial explicó que la ley dice que la dosis mínima de marihuana es de 20 gramos, de cocaína un gramo y de hachís cinco gramos, pero si una persona se pasa de esa cantidad, la Policía está en la obligación de judicializarlo.



“La mayor exigencia de la ciudadanía es capturar a esas personas, si no hacemos nada, ellos ya no van a denunciar más y estaríamos omitiendo nuestra misionalidad”, resaltó el alto oficial.



El general aseguró que el 90 por ciento de las capturas de la Policía son ajustadas a la ley y que el 90 por ciento de las que se fundamenta en una investigación, va con éxito a las audiencias. Aunque reconoció malos procedimientos, tanto de la Policía como de Fiscalía, porque en algunos casos la persona no se judicializa en el tiempo establecido (máximo 36 horas), no hay suficientes elementos probatorios o hubo abuso de fuerza.



Por ahora, ciudadanos como Diana son atacados por la delincuencia y pierden sus pertenencias una y otra vez, mientras los ladrones son capturados hasta 20 veces.

‘La ley no necesita reformas’: experto

Para el doctor en Derecho Penal, Juan Carlos Álvarez, la ley tiene herramientas suficientemente severas para dejar a delincuentes reincidentes en la cárcel. “Si es por ley, no necesitamos más reformas, el Código de Procedimiento Penal colombiano tiene suficientes instrumentos, si se compara con códigos penales de países similares”.



Asimismo, explicó que delitos de impacto social, que aumentan percepción de inseguridad, como el hurto, el tráfico de estupefacientes y el porte de armas tienen penas altas, si se sustentan bien con investigaciones. “En casos de reincidencia, la Fiscalía debe fundamentar la necesidad de la medida de aseguramiento en el peligro que esa persona representa para la sociedad, a no ser que en el momento de la captura las autoridades no tengan un sistema de información articulado que muestre que ese delincuente es multireincidente.

El año pasado en Medellín hubo choques entre la alcaldía, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Medellín por la libertad de delincuentes. En ese momento, Leonardo Efraín Cerón, presidente de la Sala Penal, explicó que la mayoría de los capturados nada tienen que ver con la acusación y que cuando los jueces analizan, encuentran que hubo abuso de la Policía, por lo que esas personas se defienden en una audiencia y demuestran su inocencia.



“La Policía no hace bien el procedimiento, la Fiscalía no realiza bien planteamientos en las audiencias y las leyes están mal diseñadas, nos dejan sin herramientas para judicializar. Por último, también hay errores de algunos jueces, pero tenemos una segunda instancia para corregirlos”, agregó.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

Medellín